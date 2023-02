Galatasaray ‚Aufstellung‘ Philippe Coutinho Fluchtweg aus einer miserablen Saison bei Aston Villa bei einem ersten Leihvertrag

Aston Villa-Spielmacher Philippe Coutinho wird Berichten zufolge von Galatasaray unter die Lupe genommen, bevor das türkische Transferfenster am Mittwoch schließt.

Der 30-Jährige hat in dieser Saison um Form gekämpft, nachdem die Villans seinen vorübergehenden Aufenthalt in Barcelona im vergangenen Sommer in einen dauerhaften Wechsel verwandelt hatten.

Getty Galatasaray soll sehr daran interessiert sein, Villa-Spielmacher Coutinho zu verpflichten

Villa verpflichtete den Brasilianer für 17 Millionen Pfund, nachdem er in der zweiten Hälfte der letzten Saison in 19 Premier League-Spielen fünf Tore und drei Vorlagen erzielt hatte, während er an Villa Park ausgeliehen war.

Aber der Ex-Liverpool-Star ist aus seinen 20 Einsätzen in allen Wettbewerben ohne einen Torbeitrag.

Und laut The Sun ist der Super-Lig-Klub Galatasaray bereit, dem Spieler einen Fluchtweg aus den Midlands anzubieten.

Es wurde gesagt, dass die Mannschaft von Okan Buruk Coutinho für einen ersten Leihvertrag gewinnen möchte, bevor das türkische Fenster am 8. Februar zuschlägt.

Der Bericht fügt hinzu, dass Villa bereit wäre, dem Spieler zu erlauben, zu gehen, aber hofft, einen Teil der 17 Millionen Pfund zurückzuerhalten, die sie für ihn bezahlt haben.

Coutinho ist einer der bestverdienenden Spieler des Vereins, der Brasilianer soll etwa 125.000 Pfund pro Woche einstreichen.

Getty Coutinho muss in dieser Saison für die Villans noch ein Tor erzielen oder assistieren

Der ehemalige Leihspieler von Bayern München muss noch unter Unai Emery in der höchsten Spielklasse starten, da der Spanier die Nachfolge von Coutinhos ehemaligem Reds-Teamkollegen Steven Gerrard auf der Trainerbank angetreten hat.

Sein letzter Start in der Premier League war das 1:1-Unentschieden gegen Nottingham Forest am 10. Oktober.

Galatasaray möchte seinen Kader in den kommenden Tagen unbedingt verstärken, da sie versuchen, den ersten Meistertitel seit 2019 zu gewinnen.

Die Istanbuler liegen neun Punkte vor dem Rivalen Fenerbahce an der Tabellenspitze.

getty Coutinho glänzte in der letzten Saison unter Gerrard, war aber nicht annähernd so hoch, wie er es unter Emery erreichen kann

Nach dem 2:1-Sieg am Sonntag über Meister Trabzonspor haben sie in allen Wettbewerben einen Vereinsrekord von 15 Spielen in Folge gewonnen.

Die entscheidenden drei Punkte sind auch der 12. Sieg in Folge in der Liga.