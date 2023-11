Gal Gadot steht unter Kritik, weil er die Vorführung von unzensiertem Hamas-Filmmaterial in den USA organisiert hat | Hollywood

Der israelische Schauspieler Gal Gadot steht unter Beschuss, weil er angeblich eine Vorführung von Bildmaterial organisiert hat, das nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober in Israel gesammelt wurde. Das Publikum wird aus berühmten Hollywood-Persönlichkeiten in Los Angeles und New York bestehen.

Bei der Veranstaltung werden die gesamten 47 Minuten unzensierten Filmmaterials mit dem Titel „Zeuge des Massakers vom 7. Oktober“ gezeigt. Berichten zufolge wurde der Clip von der IDF gesammelt und bereits letzte Woche britischen Journalisten in London gezeigt.

Der Jewish Chronicle berichtete, dass rund 120 prominente Persönlichkeiten aus Hollywood zur von Gal organisierten ersten Vorführung eingeladen seien. Laut YNet könnten weitere Vorführungen geplant sein. Das Filmen und Telefonieren ist während der Veranstaltung strengstens untersagt.

Man geht davon aus, dass der mit dem Oscar ausgezeichnete Regisseur Guy Nattiv die Bemühungen geleitet hat, den Film in die Vereinigten Staaten zu bringen. Laut Newsweek sagte er zuvor, dass „Gal Gadot und ihr Ehemann Yaron Varsano dazu beigetragen haben, dies zu ermöglichen“. Das Datum der Vorführung und die Gästeliste wurden nicht bekannt gegeben.

Hamas-Kämpfer drangen in israelische Städte ein und feuerten Raketen ab, was Berichten zufolge am 7. Oktober zum Tod Hunderter unschuldiger Menschen führte. In einer damaligen Fernsehansprache bezeichnete der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu den Angriff als „mörderisch“.

Der vielleicht schlimmste Angriff ereignete sich auf einem Musikfestival in Israel. Die Partei geriet ins Chaos, als die Terroristen das Gelände angriffen, dabei mindestens 260 Menschen töteten und viele weitere entführten. Tausende Menschen nahmen an der Party in der Nähe des Kibbuz Re’im in der Nähe von Gaza teil. Palästinensische Bewaffnete griffen das Gelände an und schossen Menschen nieder, die fliehen wollten.

Quds News Network veröffentlichte die Nachricht über Gals Vorführung auf X, woraufhin Nutzer den Kommentarbereich überschwemmten und die Schauspielerin kritisierten. „Oh, ihre Karriere ist so vorbei“, sagte ein Benutzer. „Boykottieren Sie jeden Prominenten, der zu dieser Vorführung geht. Jeder einzelne von ihnen“, sagte ein Benutzer, während ein anderer schrieb: „Und deshalb habe ich nie etwas gesehen, in dem dieser IDF-Reservesoldat gehandelt hat.“

„Eine meiner Lieblingsschauspielerinnen wird zu einer meiner gehassten Schauspielerinnen“, schrieb ein Benutzer. Ein anderer sagte: „Immerhin nicht so Wonderwoman-mäßig“. „Bitte lassen Sie sie nicht damit durchkommen“, sagte ein Benutzer.