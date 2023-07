In der ARD-Talkshow „Maischberger. „Die Woche“-Moderatorin Sandra Maischberger liefert den wöchentlichen Rückblick auf Politik und Gesellschaft. Immer dabei: prominente Gäste und jede Menge Fragen zu verschiedenen Themen, die diese Woche das Land bewegt haben. Hier werfen wir einen Blick auf die nächste Ausgabe.

Gäste und Themen bei „Maischberger. Die Woche“ am 11. Juli

Schweden tritt der NATO bei – ist auch die Ukraine bereit für das Verteidigungsbündnis? Reicht die militärische Unterstützung Deutschlands aus? Darüber diskutieren die ausländischen Politiker Norbert Röttgen aus der CDU und Ralph Stegner von der SPD.

Hitze, Dürre, Stürme – ein Rekord jagt den nächsten: Wie schützen wir Mensch und Natur vor den Folgen des Klimawandels? Wie schlecht geht es dem deutschen Wald? Im Studio des Diplom-Meteorologen und ARD-Moderators Sven Ploger und Deutschlands berühmtester Förster Peter Wohlleben.

Die Gäste am Dienstagabend im Überblick:

Norbert Röttgen, CDU – Außenpolitiker

Ralf Stegner, SPD – Außenpolitiker

Sven Ploger – Diplom-Meteorologe und ARD-Moderator

Peter Wohlleben – Förster und Autor

Alev Dogan – Chefreporter von „The Pioneer“

Ulrike Herrmann – Wirtschaftskorrespondent der „taz“

Wolfgang Bosbach – ehemaliger CDU-Innenpolitiker und Autor

„Maischberger. Die Woche“: Sendezeit und Wiederholungen

Die ARD strahlt regelmäßig um 22:50 Uhr im Ersten eine neue Ausgabe aus aus.

Dies sind die Wiederholungstermine der Show Dienstag, 11.07.2023:

Mittwoch, 12. Juli 2023 | 13.50 Uhr | Der erste

Mittwoch, 12. Juli 2023 | 20:15 Uhr | tagesschau24

Zusätzlicher Platz für Sandra Maischberger

„Maischberger. Die Woche“ statt einmal, zweimal pro Woche. Neben dem bisherigen Sendeplatz am Mittwochabend wird es auch eine Ausgabe am Dienstag geben. Die Umstellung erfolgte nach Angaben des Senders im Rahmen einer Programmreform.

„Maischberger. Die Woche“ im Livestream

Parallel zur Ausstrahlung im Free-TV erscheint die aktuelle Ausgabe von „Maischberger. Die Woche“ ist auch über den Livestream des Ersten im Internet zu sehen. In der ARD-Mediathek kann die aktuelle Sendung auch zeitversetzt geschaut werden, sodass ein pünktliches Einschalten zu Beginn der Sendung nicht erforderlich ist.

Hier gelangen Sie zur ARD-Mediathek.

Alle Ausgaben von „Maischberger. Die Woche“ sowie einzelne Interviews und frühere Folgen der Talkshow stehen den Nutzern online auf Abruf zur Verfügung.

Wer ist Sandra Maischberger?

Sandra Maischberger ist eine deutsche Journalistin, Moderatorin, Produzentin und Autorin. Die 1966 in München geborene Talkshow-Moderatorin verbrachte einen Teil ihrer Kindheit in Rom und machte 1985 ihr Abitur in Garching. Im selben Jahr startete sie ihre berufliche Laufbahn beim Radiosender Bayern 2. Außerdem arbeitete sie als freie Mitarbeiterin für verschiedene Zeitungen und Radiosender. Nach einer Anstellung beim Privatfernsehen wechselte er Anfang der 2000er Jahre zur ARD. Seit September 2003 moderiert der preisgekrönte Journalist die Talkshow „Maischberger. Die Woche“ (bis 2016 „Menschen bei Maischberger“).

Sandra Maischberger ist mit dem Kameramann Jan Kerhart verheiratet. Das Paar hat einen Sohn und lebt in Berlin.

mit Material aus der ARD