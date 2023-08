Beschriftung umschalten Ryan Green/HBO

Diese Woche haben wir uns von Pee-wee Herman verabschiedet, wir haben große Unterstützung für streikende Schauspieler gesehen und wir haben ein oder zwei Dinge von ihnen gelernt Bläulich.

Hier ist, was der NPR sagt Popkultur-Happy Hour Die Crew hat darauf geachtet – und was Sie sich dieses Wochenende ansehen sollten.

X-Terminatoren

Ich habe kürzlich einen großartigen X-Men-Comic mit dem Titel gelesen X-Terminatoren von Leah Williams und Carlos Gómez. Es ist ein ziemlich eigenständiges X-Men-Spiel. Dazzler – jedermanns Lieblingsmutant – trennt sich von ihrem Freund und geht mit ihren Freunden etwas trinken. Der Freund taucht an der Bar auf und es stellt sich heraus, dass er die ganze Zeit ein Vampir war. Sie werden zu einem unterirdischen Kampfring gebracht … irgendwann mischen Monstertrucks mit. Es ist wirklich verrückt und macht wirklich Spaß, mit wunderschöner Kunst. Man muss nicht viel über die Kontinuität von X-Men wissen, um es zu schätzen. Es macht mir seit langem so viel Spaß, Comics zu lesen. – Jordan Morris

Die gerechten Edelsteine

Youtube



Die gerechten Edelsteine ist eine von Danny McBride kreierte Serie über eine Fernsehevangelistenfamilie, die nicht so fromm ist, wie sie sein sollte. Ich liebe Danny McBride wirklich – ich finde seine Komödien sehr lustig. Es wurde oft damit verglichen Nachfolge darin, dass die drei Geschwister – gespielt von McBride, Edi Patterson und Adam Devine – sich gegenseitig bekämpfen und beleidigen und sich im Allgemeinen irgendwie hassen, sich aber natürlich auch lieben. Und diese dritte Staffel hat meiner Meinung nach wirklich gute Arbeit geleistet, die Welt zu erweitern und die Idee zu bekräftigen, dass Treue Einfühlungsvermögen und Selbstlosigkeit bedeutet. Ich habe Walton Goggins (der Onkel Baby Billy spielt) zu dieser Staffel interviewt – er ist einer meiner Lieblingsschauspieler, die heute arbeiten. – Roxana Hadadi

„Great Wind“ aus Gabriels Album Engel und Königinnen

Youtube



Engel und Königinnen ist Gabriels erstes Album in voller Länge. Sie sind ein britisch-amerikanisches Trio. Jacob Lusk aus Los Angeles ist ein großartiger Leadsänger. Einige Kritiker haben es als eine Art Neo-Soul beschrieben, aber für mich ist es ein Album, das auch Gospel und Jazz enthält. „Great Wind“ ist einer der Songs des Albums, die ich wirklich liebe. Ansonsten ist es eine Art grüblerisches und schweres Album. Aber das ist ein ruhiger, optimistischer, triumphaler Song. — Bilal Qureshi

In Erinnerung an Paul Reubens alias Pee-wee Herman

Paul Reubens, der am Sonntag im Alter von 70 Jahren an Krebs starb, war vor allem für die Erschaffung und Darstellung der Figur des Pee-wee Herman bekannt. Die Kunst, die er gemacht hat – in all ihrer verrückten Eigenartigkeit – ist zu einem so großen Teil des popkulturellen Firmaments meiner Familie geworden. Glen Weldon hat eine wundervolle Erinnerung geschrieben, in der er darüber spricht, wie Pee-wee die Kindheit auf eine Weise darstellte, die sich wirklich von vielen anderen Darstellungen unterschied – und dabei nicht nur das Gefühl des Staunens und der Verspieltheit einfing, sondern auch die Abscheulichkeit, die ich so liebenswert finde.

Ich empfehle wirklich: Nehmen Sie sich dieses Wochenende etwas Zeit und schauen Sie sich einige seiner Arbeiten noch einmal an – Pee-wees großes Abenteuer, Pee-wee’s Playhouse, Pee-wee’s Playhouse Weihnachtsangebot. Es steckt einfach so viel Freude, Albernheit und Fremdartigkeit darin. Es ist einfach so laut und seltsam. Und wir alle, die wir laut und seltsam aufgewachsen sind, sind ihm zu großem Dank verpflichtet. — Stephen Thompson

Beth Novey adaptierte das Pop Culture Happy Hour-Segment „What's Making Us Happy" für das Web.