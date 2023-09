Beschriftung umschalten Show Time

Diese Woche haben Autoren die KI herausgefordert, Taylor Swift hat Sie gebeten, abzustimmen, wir haben erfahren, dass es weniger Tanzen geben würde.

Hier ist, was der NPR sagt Popkultur-Happy Hour Die Crew hat darauf geachtet – und was Sie sich dieses Wochenende ansehen sollten.

Überall kleine Feuer, Streaming auf Hulu

Ich habe es kürzlich noch einmal angeschaut Überall kleine Feuer auf Hulu und es stellte sich heraus, dass die Show sogar noch besser war, als ich sie in Erinnerung hatte. Dort sind einige exquisit Auftritte, die mich dazu gebracht haben, bei Google nach Preisen zu suchen. Es ist so eine schöne Erkundung der Mutterschaft und der Trauer. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich mit der Idee auseinanderzusetzen, wer eine Mutter ist: Was tun Mütter? Was ist die Rolle einer Mutter? Reese Witherspoons Charakter macht im Laufe dieser Serie eine ziemliche Reise, ebenso wie die von Kerry Washington, aber am Ende hat man immer noch das Gefühl, dass sie genau dort gelandet sind, wo sie sein sollten. – Cate Young

Die Menschen, die über mehr Stress berichten, von Alejandro Varela

Eines meiner Lieblingsbücher des letzten Jahres war Die Stadt Babylon von Alejandro Varela – es war eines dieser Underdog-Bücher, das für den National Book Award nominiert wurde. Varela hat dieses Jahr ein neues Buch mit dem Titel herausgebracht Die Menschen, die über mehr Stress berichten. Es sind Kurzgeschichten, und sie sind lustig, sexy und manchmal herzzerreißend. Da ist einer über einen Schwulen, der bei den Vereinten Nationen arbeitet und auf der Toilette der UN herumläuft. Es ist wirklich fantastisch, wenn Sie auf der Suche nach einer Lektüre für die Zeit nach dem Sommer sind. – Jeffrey Masters

Für die Kultur, von Klancy Miller

Im Laufe der Pandemie ist dieses wirklich tolle Food-Magazin entstanden, das die schwarzen Frauen feiert, die die Lebensmittelindustrie erschaffen. Es wurde von dieser wirklich fantastischen Food-Autorin namens Klancy Miller geschrieben und ich war wirklich erfreut zu sehen, dass Klancy ein ganzes Buch mit dem Titel veröffentlicht hat Für die Kultur. Es zeigt absolut atemberaubende Porträts von schwarzen Frauen jeden Alters und was sie tun, um die Lebensmittelindustrie zum Besseren zu verändern. Es gibt Rezepte, es gibt Essays, es gibt schöne Profile. Es ist die Art von Buch, bei der man sich zusammenrollen und es von vorne bis hinten lesen möchte. Es ist so ein fröhliches Fest. – Priya Krishna

Träumen während Schwarz, auf Showtime

Träumen während Schwarz, Die neue Showtime-Serie ist wie eine Arbeitsplatzkomödie / eine Komödie aus den späten 20ern und frühen 30ern. Adjani Salmon ist der Star und Mitschöpfer – vielleicht erkennen Sie ihn an ihm Doctor Who. Hier spielt er einen aufstrebenden Filmemacher, der mit seinem Bruder und seiner Schwägerin zusammenlebt. Er hat diesen ziemlich unbefriedigenden Job in der Personalbeschaffung und er vertieft sich in einige wirklich interessante Ideen darüber, was es bedeutet, zwischen Kunst und Kommerz hin- und hergerissen zu sein. Es geht darum, aus Ihrem persönlichen Leben als Künstler zu schöpfen und wie sich das auf Ihre eigene Familie und Freunde auswirken könnte. Es macht einfach Spaß, mit den Charakteren abzuhängen, und ich habe es wirklich genossen. – Aisha Harris

Um 4:30 Uhr morgens weckte mich mein Hund (das ist eine lange Geschichte) und ich fing an, den neuen Hulu-Thriller anzuschauen Niemand wird dich retten, mit Kaitlyn Dever als junge Frau allein in einem Haus, als unheimliche Dinge passieren. Aber ich hatte ungefähr 10 Minuten Zeit und dachte: „Möchte ich wirklich um 5:00 Uhr morgens einen Horrorfilm sehen, der mir schon eine Gänsehaut bereitet?“ Damit möchte ich sagen, dass es mich so sehr verunsichert hat, dass ich es dieses Wochenende, wenn ich mehr geschlafen habe, noch einmal ausprobieren werde. Handelt es sich um eine unkonventionelle Empfehlungsstruktur? Es ist. Aber wir tun, was wir müssen.

Ich habe viele Streitereien – viele! Streitereien! – mit dieser Slate-Liste der 40 besten eigenständigen TV-Folgen. Erstens bin ich mir nicht sicher, ob ich eine bestimmte Episode hervorheben kann Prost als eigenständige Episode, wenn Sitcoms größtenteils episodisch sind, macht das sehr viel Sinn. Allerdings brachte es mich dazu, darüber nachzudenken Episoden von ER Ich hätte mich entschieden (anstelle der von ihnen gewählten), und aus diesem Grund möchte ich Sie daran erinnern, dass Sie beim Streamen immer noch „Hell and High Water“ (Staffel 2, Folge 7, a/k/a.) finden können George Clooney rettet ein Kind aus einem Abfluss, während er einen Smoking trägt) und „Exodus“ (Staffel 4, Folge 15, alias Carter leitet eine Notfallevakuierung eines Benzolunfalls), beides herausragende Episoden, die ich als „eigenständig“ einstufen würde .“

Am Mittwoch kommt ein Schritt, der sicherlich mit dem Versiegen der Content-Pipeline während der aktuellen Streiks zusammenzuhängen scheint: Beides Überlebende Und Das erstaunliche RennenDie Realität des CBS-Wettbewerbs zeigt, dass beide auf eine mehr als 20-jährige Geschichte zurückblicken und alle ihre Episoden auf 90 Minuten erweitern, sodass sie einen vollständigen dreistündigen Block füllen. Ich habe keine Ahnung, was das für diese Shows bringen wird, von denen ich beide einige, aber nicht alle gesehen habe, aber ich werde einfach einschalten, um zu sehen, ob Überlebende greift auf viel mehr Aufnahmen von Menschen zurück, die in den Zähnen bohren und auf der vergeblichen Suche nach einem Sinn ins Feuer starren.

Eric Deggans hat die neue Serie rezensiert Junge Liebeund sagt: „Es ist eine Freude, in eine Serie einzutauchen, die klug, kulturell auf den Punkt gebracht und optimistisch ist, was die Kraft der Familie angeht, alle Hindernisse zu überwinden.“

