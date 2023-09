Beschriftung umschalten E! Unterhaltung

E! Unterhaltung

Diese Woche bereitete sich Toronto auf ein Filmfestival der anderen Art vor, gute Musik brachte die Sache richtig in Schwung und wir hofften weiterhin auf ein Ende der Streiks.

Hier ist, was der NPR sagt Popkultur-Happy Hour Die Crew hat darauf geachtet – und was Sie sich dieses Wochenende ansehen sollten.

Aus Versehen verheiratet, Streaming auf Peacock

Youtube



Was mich diese Woche glücklich macht, ist Aus Versehen verheiratet. Es ist ein Film mit Chloe Bennet – Sie kennen sie vielleicht Agenten von SHIELD – Sie macht ihren Abschluss an der Business School, geht nach Vegas und ist mit einem ihrer Klassenkameraden verheiratet – und der Klassenkamerad sagt: „Hey, ich denke, wir sollten verheiratet bleiben.“ Es stellt sich heraus, dass er der Thronfolger eines großen Supermarktkonzerns ist. Am Ende wird sie angestellt, um die Supermarktkette fortschrittlicher zu machen, und dann kommt ein Junge vorbei, mit dem sie ein kleines, süßes Treffen hat – und wir finden heraus, dass er der Bruder der Person ist, mit der sie vorgetäuscht ist. Der Film ist ziemlich gut gemacht, die Schauspielerei ist wunderbar. Es ist sehr hell und luftig – wenn Sie auf der Suche nach einem Hallmark-Weihnachtsfilm sind, es aber Sommer ist, ist das die richtige Stimmung. – Candice Lim

Im Himmel gemacht, Streaming auf Prime Video

Youtube



Im Jahr 2019, Staffel 1 von Im Himmel gemacht kam heraus und – der Würgegriff, den es auf mir hat! Staffel 2 ist jetzt draußen und ich habe noch nicht angefangen, sie anzuschauen, aber sie macht mich schon jetzt glücklich. Es geht in erster Linie um zwei Freunde, die in Delhi eine Hochzeitsplanungsfirma leiten. Es vermarktet diesen ganzen indischen Hochzeitsskandal sehr gut. Sie sind Hochzeitsplaner, daher gibt es in jeder Folge eine Hochzeit – aber die Ehe ist in Indien und anderswo ein heikles, chaotisches Thema. Also erkunden sie alles, was in der Gesellschaft nicht stimmt, durch die Linse dieser sehr aufwendigen und noblen Hochzeiten. — Bedatri D. Choudhury

Gran Turismo

Youtube



Ich habe kürzlich meinen 9-jährigen Sohn mitgebracht, um ihn zu sehen Gran Turismo. Meine Erwartungen waren extrem niedrig. Ich ging davon aus, dass es für Sony ein 2,5-stündiges Platzierungsfest werden würde – und das war es auch. Aber … mein Kind hat es geliebt. Das Publikum war voll von Gamern, die es waren deutlich Ich bin so begeistert von Jann – der Hauptfigur, die mit dem Rennsimulationsspiel aufgewachsen ist Gran Turismo und hat diese lebensverändernde Chance, ein echter Rennfahrer zu werden. Das Interessanteste für mich war eine kleine Lektion, die mich lehrte, nicht annähernd so zynisch zu sein wie ich: Um vor großen Rennen abzuschalten und zu entspannen, hörte Jann Kenny G. Ich möchte raten, wem die meiste Musik von Kenny G gehört Tage? Sony. Und ich dachte: Oh, das ist schädlich und klug. Aber es stellt sich heraus, dass real Jann, der echte Junge, der zum Rennfahrer wurde, liebt Kenny G. — Anastasia Tsioulcas

Die Geschwindigkeit Podcast 50 Meilen pro Stunde

Ich habe einen Podcast namens gehört 50 Meilen pro Stunde Dabei handelt es sich um einen geplanten 50-teiligen Podcast über die Entstehung des Films Geschwindigkeit. Hören sich 50 Episoden nach viel an, dem man sich widmen kann? Geschwindigkeit — das Erbe von Geschwindigkeitdas Making of Geschwindigkeitdie Kreation von Geschwindigkeit? Ja tut es. Aber dieser Podcast, der von der Unterhaltungsjournalistin Kris Tapley stammt, enthält Interviews mit den Regisseuren, Autoren und einigen Schauspielern. (Ich hoffe immer noch, dass es eine Chance für Keanu Reeves und Sandra Bullock geben wird.) Ist das zu viel? Natürlich. Dennoch reicht es auch gerade aus. Denn wenn du liebst GeschwindigkeitWie ich es auch tue, es gibt eine Menge faszinierender Details und ich denke ehrlich gesagt, es ist einfach ein wirklich lustiger Podcast, der das Konzept, das er hat, fast rechtfertigt. – Linda Holmes

Weitere Empfehlungen aus dem Pop Culture Happy Hour-Newsletter

von Linda Holmes

Vulture hatte diese Woche eine faszinierende Untersuchung darüber, wie durcheinander die Dinge bei uns sind Verrottete Tomatenund wie deprimierend es ist, dass die Menschen immer noch auf diese Prozentsätze achten, um überhaupt etwas Sinnvolles zu erkennen.

Eric Deggans von NPR warf einen Blick auf ein neues Dokumentarfilm über Little Richard.

Sophie Vershbow, die in den sozialen Medien für Penguin Random House arbeitete, als ich dort mein erstes Buch veröffentlichte, schrieb für Esquire einen prägnanten, gründlich recherchierten Artikel über die problematische Angelegenheit Buch-Klappentexte. Uff. (Sophie ist eine der bedauerlicherweise wenigen Menschen, die derzeit große Artikel über das Buchgeschäft veröffentlichen; ich könnte nicht glücklicher für sie sein. Sie hat auch einen tollen Hund.)

Die Schriftstellerin Jen A. Miller, die Sie vielleicht am besten für ihre Arbeit über das Laufen kennen, erlitt kürzlich den Verlust ihres abenteuerlustigen Hundes. Annie Oakley Tater Tot. Und obwohl dies ein unglaublich trauriger Moment war, brachte Jen einen Artikel wieder zum Vorschein, den sie 2017 über den Verlust eines Haustiers geschrieben hatte und der nach wie vor genauso wichtig und hilfreich ist wie die Auseinandersetzung mit der Trauer wie damals.

Uns scheinen nie die Geschichten über schlechte Arbeitsplätze in Fernsehen und Film auszugehen; Der Rolling-Stone-Artikel dieser Woche über das Leben bei Jimmy Fallons Heute Abend Show ist ziemlich schmerzhaft.

Amazon unterstützt NPR und zahlt für die Verbreitung einiger unserer Inhalte.

Beth Novey adaptierte das Pop Culture Happy Hour-Segment „What’s Making Us Happy“ für das Web. Wenn Ihnen diese Vorschläge gefallen, denken Sie darüber nach Anmeldung für unseren Newsletter um jede Woche Empfehlungen zu erhalten. Und hören Sie sich die Pop Culture Happy Hour an Apple-Podcasts Und Spotify.