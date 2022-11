Gäste halten Angreifer nach tödlichen Schüssen auf US-LGBTQ-Nachtclub auf

Ein tödlicher Angriff auf Gäste in einem LGBTQ-Nachtclub in Colorado Springs hat in den Vereinigten Staaten Entsetzen ausgelöst. Der Schütze eröffnete am Sonntagabend das Feuer und erschoss mindestens fünf Menschen, teilte die Polizei mit. 18 Menschen wurden verletzt. Laut Polizei wurde der 22-jährige Tatverdächtige von „heldenhaften“ Gästen überwältigt. US-Präsident Joe Biden verurteilte die Tat und prangerte Gewalt gegen Homosexuelle und Transgender-Personen an.