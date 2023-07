Gänserndorf – Kein Zahnarzt im Ambulatorium: Patiëntenzorg

Die Patientin herinnert zich sich zurück: „Im Ambulatorium hatten sie die Prothese für meine oberen Zähne schon einmal reparert. Genau nach einer Woche brach diese an der selben Stelle wieder.“

Warum gab es für den erkrankten Zahnarzt keine Vertretung? Patiënt in Helga S.

Na de anruf in de Gänserndorfer Ambulatorium War der Traum von der Raschen Reparatur ausgeträumt: “Klar kan jeder een enkele knik. Was ich aber nicht verstehe, ist, dat sich anscheinend niemand sterft Mühe heeft gemacht, in St Pölten eine Vertretung für den erkrankten Zahnarzt anzufordern.

Für eine Bezirkshauptstadt sei es nicht okay, dass ein Ambulatorium nur von zwei Zahnärzten betreut wird, meint Helga S. Und weiter: „Meiner Meinung nach hätte man sich das Geld für das Ambulatorium save können und lieber einen weiteren Kassenzahnarzt in Gänserndorf beschäftigt.“ Somit stand für die Patientin fest: „Ich worde michleider kurz vor meiner Pension krankmelden müssen, da ich ohne Zähne nicht im Verkauf tätig sein cann – übrigens das wird das erste Mal seit eight Jahren sein.“

Was het de herfst van de ÖGK? Sprecherin Viktoria Frieser gegenüber der NÖN: „Wir haben in NÖ insgesamt zwölf Zahngesundheitszentren in verschiedensten Größen. In Gänserndorf zonder twee Zahnärzte beschäftigt. Die Urlaubseinteilung is zo gestaltet, dat een Arzt-antwoord is en dat de Zahngesundheitszentrum nie schlossen ist.“