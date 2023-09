CNN

Der Führer der gabunischen Militärjunta, General Brice Nguema, wurde am Montag während einer im Fernsehen übertragenen Zeremonie vom Verfassungsgericht des Landes als Interimspräsident vereidigt.

Letzte Woche führte Nguema einen Putsch an, der Präsident Ali Bongo Ondimba verdrängte, eine militärische Machtübernahme, die offenbar die jahrzehntelange Dominanz der Bongo-Familie über die gabunische Politik beschnitten hat.

Der 64-jährige Bongo trat die Nachfolge seines Vaters Omar Bongo an, der die zentralafrikanische Nation mehr als vier Jahrzehnte lang mit eiserner Faust regierte, bevor er 2009 starb.

Vor dem Putsch am vergangenen Mittwoch wurde Bongo, der seit fast 14 Jahren an der Macht ist, zum Sieger einer umstrittenen Präsidentschaftswahl erklärt, die durch Abstimmungsverzögerungen und Internetausfälle beeinträchtigt war. Die Bongo-Regierung hatte auch die Berichterstattung der ausländischen Presse über die Abstimmung behindert.

Der gestürzte Führer wurde von der Junta unter Hausarrest gestellt, was auch die Wahlergebnisse für ungültig erklärte und die Grenzen des Landes schloss, was eine weltweite Verurteilung des Putsches auslöste.

Auch im ganzen kleinen Land kam es zu Feierlichkeiten, bei denen Tausende von Unterstützern ihre Solidarität mit dem Militär zum Ausdruck brachten.

Nguema, ein ehemaliger Leibwächter von Omar Bongo, wurde schnell als Übergangsführer eingesetzt.

Er wurde am Montag im Rahmen einer Militärparade und dem Jubel seiner zivilen Anhänger als Interimspräsident vereidigt.

Vor seiner Vereidigung stimmte Nguema der Wiedereröffnung der Grenzen Gabuns zu traf sich mit politischen Führern um Fragen rund um die Reform und eine mögliche Übergangszeit zu diskutieren, berichteten lokale Medien.

Es ist nicht sofort bekannt, wie lange Nguema an der Macht bleiben wird. Er hatte zuvor gesagt, das Land werde keine überstürzten Neuwahlen starten, um eine „Wiederholung vergangener Fehler“ zu vermeiden, berichtete Reuters.

Eine Plattform von Oppositionsparteien im Land hat die Junta aufgefordert, den Wahlprozess wieder aufzunehmen und die Auszählung der Stimmen abzuschließen, um den Weg zum Sieg für Oppositionsführer Albert Ondo Ossa zu ebnen, der bei der annullierten Wahl Zweiter geworden war.

In den letzten drei Jahren gab es neun Staatsstreiche in den ehemaligen französischen Kolonien – Mali, Guinea, Burkina Faso, Tschad, Niger, Tunesien und jetzt Gabun – die den demokratischen Fortschritt in den letzten Jahren untergraben haben.

Viele Gabuner betrachten Bongos Sturz als einen großen Sieg für die Bürger des ölreichen, aber verarmten Staates.