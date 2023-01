Gabrielle Union erklärt, warum die dritte Staffel von Truth Be Told persönlich ist

Zur Inspiration für die dritte Staffel von Um ehrlich zu seinalle Gabrielle Union musste sich umsehen.

Die Schauspielerin schließt sich der Besetzung des Apple TV+ Dramas in seiner dritten Staffel an, die am 20. Januar Premiere hat und in der die Hauptrolle spielt Octavia Spencer als Podcasterin und Journalistin Poppy Parnell. In der dritten Staffel spielt Gabrielle Eva, „eine unorthodoxe Direktorin“, so der Streamer, die daran arbeitet, die Namen vermisster schwarzer und brauner Mädchen in den Schlagzeilen zu halten, während „die Verfolgung zu einem mutmaßlichen Sexhandelsring führt“.

In einem exklusiven Interview mit E! Nachricht‘ Justin Silvestererklärte Gabrielle, wie das Thema der Saison die tatsächlichen Gespräche zwischen ihr und ihrem Ehemann widerspiegelt Dwyane Wade mit ihren eigenen Kindern gehabt haben.

„Wir mussten das früh abdecken“, sagte Gabrielle. „Wir leben in Hafenstädten. Hafenstädte sind Drehscheiben für Menschenhandel. Sie können denken, dass Sie Ihren Weg durch Preisbildung oder durch Bildung oder einen hohen sozioökonomischen Status aus der Gefahrenzone herausbekommen können, und das können Sie absolut nicht. Das wäre Ihr erster Fehler. „

Gabrielle und Dwyane teilen sich eine Tochter Kaavia James4, und Gabrielle ist die Stiefmutter des Sohnes Zaire20, Tochter Zaya15 und Sohn Xavier9. Dwyane ist auch der gesetzliche Vormund seines Neffen, Dahveon Morris21.