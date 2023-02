Gabriel Agbonlahor fordert Man United auf, „Brock Lesnar“ Casemiro zu disziplinieren, weil er Will Hughes erwürgt und des Platzes verwiesen wurde

Casemiro sollte von Manchester United diszipliniert werden und hat das Glück, nicht wegen seines Zusammenstoßes mit Will Hughes verhaftet worden zu sein.

Das war die Meinung von Gabby Agbonhalor, nachdem der Star von Manchester United beim 2:1-Sieg gegen Crystal Palace direkt die Rote Karte erhalten hatte, weil er seinen Mittelfeldgegner in einem Nahkampf mitten im Spiel an der Kehle gepackt hatte.

GETTY Casemiro hatte beide Hände an Hughes‘ Kehle

Getty Er wird nun die nächsten drei Spiele von Man United verpassen

Auslöser war ein Handgemenge zwischen Jeffrey Schlupp und Antony, nachdem der Brasilianer in die Werbebanden gestürzt war, als er vom Platz gestoßen wurde.

Casemiro mischte sich ein, als sich mehrere Spieler gegenseitig schubsten, aber der 30-Jährige ging zu weit, als er Hughes an der Kehle packte.

Schiedsrichter Andre Marriner sah sich den Vorfall auf dem Monitor am Spielfeldrand an, bevor er den brasilianischen Nationalspieler des Feldes verwies.

In der telefonischen Show von talkSPORT am Samstag kritisierte das ehemalige Ass von Aston Villa, Agbonhalor, das Verhalten von Uniteds Star-Mittelfeldspieler.

„Casemiro dachte, er wäre Brock Lesnar in der UFC“, sagte er.

„So wie er Will Hughes erwürgt hat, sollte er dafür verhaftet werden. Kinder schauen sich das später beim Match of the Day an. Zu sehen, wie Casemiro einen Gegner erwürgt.

„Das ist kein Eishockey in Amerika, wo es während des Spiels einen Streit gibt. Das ist Fußball, das wollen wir nicht sehen.

„Also muss Casemiro von Manchester United diszipliniert werden.“

United gewann das Spiel nach Toren von Bruno Fernandes und Marcus Rashford, die Palace abwehrten, als Schlupp einen zurückzog.

Nach dem Spiel war Erik ten Hag alles andere als zufrieden mit dem, was er als unfaire Behandlung empfand, und bestand darauf, dass es auch Palace-Spieler gab, die sich schuldig gemacht hatten, die Linie zu überschreiten.

Rex Ten Hag war mit der Entscheidung nicht zufrieden

„Casemiro hat die Grenze überschritten; das hast du gesehen“, gab der Niederländer zu.

„Allerdings bin ich unzufrieden mit dem inkonsequenten Schiedsrichterwesen; nicht nur dieses Spiel, sondern auch [away to] Palast. Sie haben Martinez und letzte Woche mit Eriksen mit dem Ellbogen geschlagen.

„Viele andere Spieler haben die Grenze überschritten, darunter auch einige Spieler von Crystal Palace. VAR hat nicht mit ihnen interveniert.

„Das ist ein gutes Team, sie halten zusammen. Sie sind füreinander da. Das sieht man am Ergebnis. [Rashford’s goal] war ein perfektes Teamtor für mich, endete mit der Flanke von Luke Shaw.“

Es ist unwahrscheinlich, dass Casemiro eine Sperre aufhebt, was bedeutet, dass er die nächsten drei Spiele in der Premier League verpassen wird – ein Doppelspiel gegen Leeds und ein Heimspiel gegen Leicester.

Dies bedeutet jedoch, dass er rechtzeitig zum Carabao Cup-Finale gegen Newcastle später in diesem Monat zurückkehren wird, während er auch für beide Europa-League-Spiele gegen Barcelona frisch sein wird.