Gabby Windey spricht auf DWTS über die Trennung von Erich Schwer

Das Halbfinale der Mit den Sternen tanzen brachte eine herzzerreißende Doppelausscheidung – und Gaby Windy sich über ihr eigenes gebrochenes Herz zu öffnen.

Die Folge vom 14. November beauftragte die verbleibenden Promis und ihre Profi-Partner mit der Aufführung von zwei Tänzen – einem Ballsaal, einem Latein – für einen Platz im DWTS Finale.

Als Gabby und Partner Maksim Tschmerkowskij bereitete ihre Walzerroutine darauf vor Des’ree’s „I Am Kissing You“, der Bachelorette Star – dessen Trennung vom Verlobten Erich Schwer wurde am 4. November enthüllt – erklärte, warum es ihr so ​​viel bedeutete.

„Für mich nimmt es einen besonderen Platz ein, weil ich gerade eine Trennung durchgemacht habe“, sagte Gabby. „Das Ende unserer Beziehung geschah, weil wir in Bezug auf unsere gemeinsamen Ziele oder einfach die Art und Weise, wie wir das Leben angehen, nicht ganz im Gleichschritt und im Einklang miteinander waren. Wir passten nicht am besten zueinander.“

Während Gabby durch eine zugegebenermaßen schwierige Zeit tanzte, wies sie auf die positiven Vorbilder in ihrem Leben als Inspiration hin und sagte zu Maksim: „Ich bin einfach so dankbar, dass mein Vater und meine Stiefmutter so viele Grundlagen und Werte umfassen, die ich in einer Beziehung suche .“