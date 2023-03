Op 12 maart springen we vooruit, schakelen over op zomertijd. Dit is de slechte, wanneer we een uur slaap verliezen, niet winnen.

Het is misschien een goed idee om te plannen hoe je die 60 minuten gaat inhalen.

1. Kijk niet naar ’60 Minutes’.

2. Win elke avond 10 of 12 minuten door alleen de afwas na het eten af ​​te spoelen.

3. Doe de was op “Fijne was”, knip 14 minuten en zet de droger vervolgens op “express” (alles zal uiteindelijk aan de lucht drogen, met aromatische schimmel, wanneer het in laden en kasten wordt gegooid).

4. Haal fastfood op. Beter nog, sla een maaltijd over; echt, voor de meesten van ons zal het gewichtsverlies geen pijn doen.

5. Win verloren tijd terug door vervelende uitnodigingen voor babyborrels, diners in restaurants met kleine schotels of het recital van de kinderband van je zus af te wijzen. “Het spijt me”, is alles wat je hoeft te zeggen, “ik ben de verloren tijd aan het inhalen.”

Alle ernst terzijde, er is een sombere kant aan deze kwestie. Als we onze klokken vooruit draaien (of verwachten dat onze computers dat doen) op zaterdagavond of vroege zondagochtend, gooien we ons circadiane ritme van ons af, een tweejaarlijks probleem voor dichters die in jambische pentameter schrijven.

Maar neem van de American Academy of Sleep Medicine aan dat het overschakelen naar zomertijd schadelijk kan zijn voor uw gezondheid, omdat “standaardtijd nauwer verbonden is met het intrinsieke circadiane ritme van de mens, en… dat ritme verstoren, zoals gebeurt met zomertijd, is in verband gebracht met een verhoogd risico op obesitas, metabool syndroom, hart- en vaatziekten en depressie” (washingtonpost.com 16 maart 2022).

Oh, en misschien wil je niet meer rijden na de tijdswisseling. Onderzoek toont aan dat “dodelijke auto-ongelukken in de Verenigde Staten met 6% toenemen tijdens de werkweek na de ‘spring forward’ naar zomertijd” (colorado.edu 30 jan. 2020).

Geen lachertje.

Vorig jaar heeft de Amerikaanse senaat echter wetgeving aangenomen om DST … wacht erop … permanent te maken. Dat is juist! Toen onze briljante senatoriale geesten de beste van twee opties probeerden te kiezen, slaagden ze er blijkbaar niet in om de National Safety Council en de National Parent Teacher Association te bellen, die beiden de AASM-aanbeveling van standaardtijd steunden.

Ik weet het, je denkt dat zomertijd beter is voor klimaatverandering, energiebesparing en minder criminaliteit. Wat dat laatste betreft, beweert de Brookings Institution: “Als de zomertijd in het voorjaar begint, daalt het aantal overvallen gedurende de hele dag met gemiddeld 7%, met een veel grotere daling van 27% tijdens het avonduur. (Echter) DST vermindert in feite het energieverbruik niet (brookings.edu 29 okt. 2015).

Net als Jonathan Swift wil ik een bescheiden voorstel doen. U weet hoe ineffectief brieven en oproepen aan het Congres zijn geworden, dus laten we het in plaats daarvan op de ouderwetse manier doen en demonstreren.

Oh, niet door jezelf vast te ketenen aan een hek van een nucleair testterrein. Integendeel, iets veel radicalers.

Kom zondagochtend, laat je klokken onaangeroerd. En wat betreft die digitale nummers die gewoon in overeenstemming zijn met hun algoritmen, hun centrale zenuwstelsel negeren en ze een uur terugdraaien.

Kom een ​​uur te laat opdagen voor je verpleegdienst. Breng uw kinderen op tijd naar school voor de tweede periode, niet de eerste. Kom een ​​uur te laat aan voor je pickleball-spel en merk – tot je opluchting – dat je vrienden het hebben opgegeven en naar huis zijn gereden.

Als iedereen het doet, ontstaat er berekende chaos totdat het Congres de standaardtijd weer instemt – voorgoed.

Laten we hopen dat de politici op tijd komen om te stemmen.

• Het werk van Rick Holinger is verschenen in The Southern Review, Boulevard, Witness en elders. Zijn dichtbundel “North of Crivitz” en essaybundel “Kangaroo Rabbits and Galvanized Fences” zijn verkrijgbaar bij lokale boekhandels, Amazon, of richardholinger.net. Neem contact met hem op via redactie@kcchronicle.com.