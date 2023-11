Gaat het morgen sneeuwen? De sneeuwvoorspelling in Chicago toont een gebied van 1-2 inch; provincies ten westen van de stad onder Winterweeradvies

CHICAGO (WLS) —

Midway Airport was zaterdagavond rustig.

Er kwamen gestaag mensen in en uit en alle vluchten waren op tijd.





„Heel dankbaar dat ik zaterdag terugkwam. Ja, het is hier behoorlijk leeg“, zegt Elijah Wakefield, student aan de Universiteit van Chicago.

Dat is zondag misschien niet het geval als er sneeuw valt. Terwijl de vakantiedrukte voortduurt, komt er een extra hindernis van Moeder Natuur.

De National Weather Service waarschuwt automobilisten dat ze kunnen verwachten dat de reistijden zullen worden beïnvloed door een sneeuwstorm die vanaf zondag vroeg tot wel 5 cm poeder over de stad kan vallen. De hoogste sneeuwval wordt tussen 05.00 en 10.00 uur verwacht

In de omgeving van Chicago kon tussen de 1 en 2 centimeter sneeuw vallen, terwijl in de gebieden in het noordwestelijke deel van de start wel 7,5 centimeter sneeuw te zien was, aldus de NWS.

De provincies van Illinois ten westen van de stad, McHenry, Kane, Kendall, LaSalle en DuPage, vallen zondag van 1.00 tot 14.00 uur onder een winterweeradvies, zei ABC7-meteoroloog Mark McGinnis.

De sneeuwcijfers zullen afnemen naarmate de dag vordert, wat leidt tot betere reisomstandigheden, maar het verkeer op zondagochtend kan worden beïnvloed door gladde, modderige omstandigheden.

AAA verwacht dat de wegen en luchthavens zondag vol zullen zijn als mensen terugkeren van hun Thanksgiving-bestemmingen. Ze zeiden dat een recordaantal Illinoisanen deze week op vluchten is gesprongen.

„Tweehonderdnegenentwintigduizend mensen hebben gevlogen, en dat zijn er 22.000 meer dan vorig jaar, dus het zal ook druk worden op de luchthavens“, zegt AAA-woordvoerder Molly Hart.

Als je naar huis rijdt, zei Hart, is het van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat je veiligheidssets in je auto hebt met dekens, water en kattenbakvulling, voor het geval je vast komt te zitten in de sneeuw. Het tijdstip waarop u op pad gaat, zal ook belangrijk zijn.

„We moedigen je echt aan om vóór de middag te vertrekken, en dat hebben we al gezegd voordat de sneeuw komt. We willen ook dat je de uren van 15.00 tot 17.00 uur vermijdt, want dan kan het erg druk worden“, zei Hart.

AAA zei dat de I-94 tussen Chicago en Wisconsin waarschijnlijk de drukste snelweg zal zijn. Het is veilig om te zeggen dat u wat extra tijd nodig heeft bij het plannen van uw reis op zondag.

Luchtreizigers die ABC7 zaterdag sprak, slaken opgelucht adem.

„Alles verliep soepel. Er waren niet veel mensen. Buiten de douane en zo, dus voor mij was het een soepel proces“, zei Guitar Pisitkun, die vanuit Texas reisde.

Sommige mensen zeiden dat ze de perfecte manier hebben gevonden om met reizen tijdens de vakantie om te gaan.

„Ik reis graag op dinsdag en zaterdag, dus woensdag en zondag werkten gewoon niet, en waarschijnlijk nog steeds niet voor de mensen morgen vanwege de sneeuw die in de weersvoorspellingen staat“, zegt Pam Rose, die op bezoek is bij familie in Chicago.

De Sun-Times Media Wire heeft bijgedragen aan dit rapport.

