Toen ik eerstejaars was op de middelbare school, liet mijn aardrijkskundeleraar ons The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century van Thomas Friedman lezen. Dat boek beschreef het hele proces van globalisering en hoe de wereld was “afgeplat”, of met andere woorden, hoe het speelveld gelijk was voor werknemers om over de hele wereld tegen elkaar te strijden.

Luisterend naar zijn lezingen over het boek, wilde mijn leraar duidelijk dat we onze plaats in de geglobaliseerde economie zouden kunnen vinden, aangezien we op dat moment net uit de Grote Recessie kwamen. En ik denk dat ik, althans op een onbewust niveau, de algemene boodschap van deze klas begreep, omdat Friedman een groep experts beschreef, mensen die dingen goed konden uitleggen en hun kennis konden gebruiken in de geglobaliseerde wereld, die immuun zouden zijn voor offshoring en uitbesteding.

Natuurlijk zinspeelde hij op academici, journalisten, columnisten, adviseurs en eigenlijk op mensen zoals hijzelf. En hoewel ik lang niet hetzelfde prestigeniveau heb als meneer Friedman, geldt dat ook voor mensen zoals ik nu. Dus in zekere zin hielp een klas die ik volgde toen ik 14 was me een niche te vinden in een zeer competitieve “vlak” wereld.









Dat leek tenminste zo totdat AI opkwam en programma’s als ChatGPT opkwamen. ChatGPT is een softwaretoepassing ontwikkeld door het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI en uitgebracht in november vorig jaar. Het is eigenlijk een chatbot waarmee je kunt praten, vragen kunt stellen en andere functies kunt uitvoeren, zoals het schrijven van code in een gemeenschappelijke taal.

Het leert van input van gebruikers (en zijn ontwikkelaars), maar heeft enkele beperkingen, zoals het niet in staat zijn om zijn eigen mening te geven of nauwkeurige informatie te hebben over de actualiteit na 2021. De AI staat echter nog steeds bekend om zijn enorme hoeveelheid kennis en in feite haalt het nu bijna elke dag het nieuws door te slagen voor universitaire examens op hoog niveau, waaronder een MBA-examen van de Wharton School of Business. Dit heeft universiteiten die schreeuwen om erachter te komen hoe hun “bedrijfsmodel” kan overleven.

Als AI nu komt voor academici, zou het dan ook kunnen komen voor enkele van die andere immuunbanen waar Friedman het over had? Nou, ik heb ChatGPT eigenlijk op de proef gesteld door het te vragen om te schrijven in de stijl van Friedman zelf. En het leverde eigenlijk een perfecte samenvatting op van het boek dat ik aan het begin van dit stuk noemde, bijna precies zoals het door de oorspronkelijke auteur was geschreven.

‘De wereld is plat, mijn vrienden! Ja, je hoort het goed: plat. In dit hyperverbonden, gedigitaliseerde en geglobaliseerde tijdperk zijn geografische grenzen en fysieke afstand irrelevant geworden. Tegenwoordig kan een persoon die in Mumbai zit werken voor een bedrijf in New York, samenwerken met teamleden in Londen en naadloos resultaten leveren. Dat is de kracht van de platte wereld waarin we leven,‘, schreef de AI in de eerste alinea van een TL;DR-versie van Friedman’s beroemdste werk.













Sommige commentatoren begonnen hier plezier aan te beleven. Hu Xijin van de Chinese Global Times getest het en genereerde een behoorlijk hilarisch resultaat. Als je bekend bent met het werk van Hu, dan zou je weten dat de AI het bijna op de kop had genageld toen het een poging deed om de beroemdste commentatorstijl van China te kopiëren.

Nadat ik dit had gezien, probeerde ik het op mezelf. ChatGPT beschreef mij als “een freelance journalist die zich bezighoudt met politiek, buitenlands beleid en cultuur. Hij staat bekend om zijn kritische analyse en commentaar op de binnenlandse en internationale aangelegenheden van de Verenigde Staten. Het werk van Blankenship legt vaak de nadruk op de politieke polarisatie van het land, zijn rol in mondiale aangelegenheden en zijn binnenlandse sociale en economische kwesties.”

Oké, dat is eerlijk. Toen vroeg ik het programma om in mijn stijl een column te schrijven over het buitenlands beleid van de VS. En dat gebeurde ook. Dit is de conclusie van de column:

“Over het algemeen lijkt het buitenlands beleid van de VS een duidelijke en coherente strategie te missen. Het is belangrijk voor de Verenigde Staten om zich in te zetten voor robuuste diplomatie en samen te werken met bondgenoten om mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, terrorisme en economische ongelijkheid aan te pakken. Een meer doordachte en strategische benadering van buitenlandse zaken zal de komende jaren van cruciaal belang zijn als de VS haar positie als wereldleider wil behouden.”

Als je dit wilt vergelijken met mijn werk, klik dan gerust op mijn naam hier op RT om mijn auteurspagina te zien of bekijk mijn columns op CGTN. Hoewel ik denk dat dit in het algemeen iets weerspiegelt dat ik zou zeggen, merkte ik dat het zeker niet zo scherp is als ik soms ben. Het kan me bijvoorbeeld niet echt schelen of de VS zijn positie als wereldleider behoudt of niet. Ik zou eigenlijk willen dat het niet zo was – en dat heb ik bij talloze gelegenheden in het openbaar gezegd. Dus misschien ben ik voorlopig veilig en kan ChatGPT mijn stijl niet repliceren.

Het kan ook zijn dat de AI niet zoveel heeft om mee te werken in vergelijking met Hu of Friedman, die allebei al veel langer in het spel zitten dan ondergetekende. En dus zou het de hiaten kunnen opvullen met enkele interne vooroordelen, die werden opgemerkt door CGTN’s senior sci-tech editor Gong Zhe, die beweerde dat de AI een opmerkelijke linkse vooringenomenheid heeft. Zijn experiment met de technologie leverde enkele resultaten op die een vooringenomenheid suggereerden en hij kreeg het zelfs om Joe Biden te prijzen. Misschien verklaart dat waarom de AI me liet klinken als een hippie-dippy liberaal, wat ik hier duidelijk zal zeggen dat ik dat niet ben.

Conservatieven hebben kritiek geuit op de chatbot omdat deze naar verluidt “werd wakker” over cultuuroorlogkwesties. Een conservatief probeerde het bijvoorbeeld een verhaal te laten schrijven over waarom het verhaaluurtje van een drag queen slecht is voor kinderen, waarop het antwoordde dat het niet kon omdat het zou zijn “schadelijk.” Maar toen ik werd gevraagd om te schrijven waarom de controversiële onderwijstechniek goed is, gaf het een lang en gedetailleerd verslag van een travestiet genaamd Glitter die schoolkinderen een waardevolle les leerde over inclusie. Het weigerde ook een verhaal te schrijven over Trump die Biden versloeg bij de verkiezingen van 2020, en zei streng dat deze gebeurtenis niet heeft plaatsgevonden.













Ondanks de jabs van rechts, denk ik over het algemeen dat ChatGPT ongetwijfeld en overtuigend kan en zal doorgaan als een aantal spraakmakende schrijvers wanneer daarom wordt gevraagd, wat vragen oproept over de toekomst van politiek commentaar. Natuurlijk produceert de AI over het algemeen geen nieuwe meningen of analyses, wat betekent dat het vanaf nu zal worden gedegradeerd tot een knock-off. Dus voor nu denk ik dat wij politieke commentatoren veilig zijn.

ChatGPT zelf deelt deze mening – of beter gezegd, wanneer de vraag uit de titel van dit artikel wordt gesteld, zegt dat het geen mening kan hebben:

“Als Al-taalmodel kan ik gegevens analyseren en inzichten verschaffen over uiteenlopende onderwerpen, waaronder politiek. Ik heb echter geen persoonlijke meningen of vooroordelen en mijn antwoorden zijn puur gebaseerd op de gegevens en informatie waarover ik beschikt.

Politieke commentatoren daarentegen zijn mensen die hun eigen analyses en meningen geven over politieke gebeurtenissen en kwesties. Ze kunnen hun eigen unieke perspectieven en ervaringen inbrengen in hun analyse, wat waardevol kan zijn voor hun publiek.

Samenvattend, hoewel ik informatie en inzichten over politieke kwesties kan geven, kan ik de rol van politieke commentatoren niet vervangen door hun eigen persoonlijke analyses en meningen te geven.”

Maar nogmaals, het kan fictie schrijven en doen alsof, dus hoe ver zijn we verwijderd van het zien van zijn bylines in beroemde verkooppunten?