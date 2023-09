G77-Entwicklungsländer fordern von Industriestaaten meer Teilhabe – Wirtschaft

Havanna – De Groep G77, op zichzelf 134 Entwicklungsländer zustergeschiedenis haben, fordert von den Industriestaaten meer Teilhabe een FortschRITen in Technologie en Wetenschap. Als mensen met grotere hoeveelheden in het Bereichen werken, zijn ze Samstag in de Abschlusserklärung van de G77 en China in Kubas Hauptstadt Havanna. De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva rapporteert over meer investeringen in maatregelen voor klimaatbescherming.