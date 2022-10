G7 fordert die Rückgabe des Kernkraftwerks Saporischschja an die Kontrolle der Ukraine – POLITICO

Die Gruppe der Sieben der fortgeschrittenen Volkswirtschaften der Welt verurteilte die Entführung der Führung des ukrainischen Kernkraftwerks Saporischschja durch Russland und forderte die sofortige Rückgabe der vollen Kontrolle über die Anlage an Kiew.

„Wir verurteilen die wiederholte Entführung der ukrainischen Führung und des Personals des Kernkraftwerks Saporischschja durch Russland und verurteilen die Anwendung anderer Formen des Drucks auf das verbleibende ukrainische Personal“, schrieben die Generaldirektoren für Nichtverbreitung der G7-Staaten am Samstagabend in einer Erklärung. Die Gruppe umfasst die USA, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan und das Vereinigte Königreich

Sie forderten Russland auf, „sofort die volle Kontrolle“ über die Anlage „an ihren rechtmäßigen souveränen Eigentümer, die Ukraine, zurückzugeben, das gesamte russische Personal aus der Anlage zu entfernen und alle Versuche zu stoppen, sie rücksichtslos und gefährlich „unter russische Verwaltung zu stellen“, was weiter gehen könnte den sicheren Betrieb gefährden.“

Der russische Präsident Wladimir Putin befahl seiner Regierung in diesem Monat, die Kontrolle über das Kernkraftwerk Saporischschja, Europas größtes Atomkraftwerk, zu übernehmen.

Der Alarm wegen des Kernkraftwerks kommt, als die ukrainische Luftwaffe am Samstag in einer Erklärung sagte, dass Russland einen „massiven Raketenangriff“ gestartet habe, der Energieanlagen und andere Infrastrukturen in zentralen und westlichen Teilen der Ukraine zerstört habe und Hunderttausende Menschen ohne Strom zurückgelassen habe. In Teilen von Kiew kam es bis zum Abend zu Stromausfällen.

„Die Geographie dieses jüngsten Massenstreiks ist sehr breit“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache. Und am Sonntag, so die Agence France-PresseKiews Energieversorger sagte, dass nach den wiederholten russischen Streiks geplante „Stabilisierungs“-Stromausfälle in der ukrainischen Hauptstadt eingeführt worden seien.

Energoatom, die staatliche Atomenergiebehörde der Ukraine, beschuldigte Medienberichten zufolge am Dienstag Russland, zwei hochrangige Mitarbeiter des von Russland kontrollierten Kernkraftwerks Saporischschja in der Südukraine festgenommen zu haben.

In einer Erklärung in den sozialen Medien sagte Energoatom, dass die russischen Streitkräfte am Montag den Leiter der Informationstechnologie Oleg Kostyukov und den stellvertretenden Generaldirektor des Werks, Oleg Osheka, „entführt“ und „sie an einen unbekannten Ort gebracht“ hätten.

In einer separaten Entwicklung des Krieges, der nun seinen achten Monat erreicht hat, berichtete die ukrainische Luftwaffe am Sonntag, dass 14 im Iran hergestellte „Shahed-136“-Kamikaze-Drohnen über Nacht in der Oblast Mykolajiw in der Südukraine abgeschossen wurden.

Die EU hat diese Woche Sanktionen gegen drei hochrangige iranische Generäle und den iranischen Drohnenhersteller Shahed Aviation Industries verhängt und außerdem vorgeschlagen, zwei Einzelpersonen und zwei Unternehmen, die bereits von restriktiven Maßnahmen betroffen sind, „angesichts ihrer Rolle bei der Entwicklung und Lieferung“ der Drohnen weiter zu sanktionieren nach Russland.

Teheran bestreitet die Lieferung von Drohnen an Moskau im Ukraine-Krieg und hat Berichten zufolge am Samstag einen Aufruf Frankreichs, Deutschlands und des Vereinigten Königreichs an die Vereinten Nationen scharf verurteilt, die Anschuldigungen zu untersuchen, Russland habe im Iran hergestellte Drohnen eingesetzt.