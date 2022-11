G20-Gipfel: „Westler spielen ein Doppelspiel“

Exklusiv



Stand: 16.11.2022 06:11 Uhr

Geheime russische Verhandlungsdokumente und interne Mitteilungen erhalten von der NDR konnte sehen, wie Russland im Vorfeld des G20-Gipfels versuchte, seine Haltung zum Krieg gegen die Ukraine durchzusetzen.

Von Mareike Aden und Volkmar Kabisch, NDR

Ende September, rund sieben Wochen vor Beginn des G20-Gipfels auf Bali, sieht Konstantin* Russland auf der Zielgeraden und schreibt eine Botschaft. Als Mitglied der Delegation, die Russland bei den G20-Vorverhandlungen vertritt, habe er das Gefühl, dass „wirklich etwas passiert“. Er und sein Kollege würden „ständig von Westlern umworben“.

Laut Konstantin betonten Vertreter westlicher Länder immer wieder, wie wichtig es sei, sich auf eine Abschlusserklärung zu einigen. Am Ende seiner Nachricht setzt er statt lachender Emojis vier schließende Klammern – üblich bei Russischsprachigen. Die Nachricht geht an Yuriy*, der sein Vorgesetzter ist und offenbar im russischen Außenministerium arbeitet.

Ringen um eine entschärfte Schlusserklärung

Seit Monaten wird hinter den Kulissen um eine Abschlusserklärung des G20-Gipfels auf Bali gerungen, einem der wichtigsten politischen Gipfel der Welt. Geheime russische Verhandlungsdokumente und Chatverläufe zwischen Mitgliedern der russischen Verhandlungsdelegation, Reportern der NDR enthüllten die Strategie Russlands und zeigten, dass die Verhandlungsführer lange Zeit alles daran setzten, Begriffe wie „Ukraine“ oder „Krieg“ aus der Abschlusserklärung des Gipfels herauszuhalten. Dafür wollten sie auch die engen Kontakte zu angeblichen Verbündeten wie China, Indien und Brasilien nutzen.

Der Inhalt der Dokumente, die Namensnennung und der zeitliche Ablauf sind plausibel, auch wenn ihr konkreter Wahrheitsgehalt nicht abschließend verifiziert werden kann. Formulierungen aus einem Entwurf der Schlusserklärung etwa, die die Verhandlungsführer untereinander austauschten, stimmen mit denen eines später veröffentlichten Entwurfs überein.

Diplomatie hinter den Kulissen

Bei solchen Gipfeln ist es üblich, dass alle teilnehmenden Staaten wochen- oder gar monatelang um eine abschließende Gipfelerklärung ringen. In den meisten Fällen versuchen alle Länder, zu einer gemeinsamen Erklärung zu gelangen, und nehmen dennoch wichtige eigene Erklärungen auf, ohne die anderen Teilnehmer zu verprellen.

Vor allem der Gastgeber, in Bali ist das Indonesien, versucht eine abschließende Aussage möglich zu machen. Auch die russische Delegation ist an einem Kompromiss interessiert. Jurij schreibt an seine Kollegen: „Für uns ist nur ein Satz wichtig: dass sich die Staaten an ihre eigenen Positionen in der Ukraine-Frage erinnern.“ Es gibt keine einseitige Schuldzuweisung. „Das wäre ein sehr schönes Ergebnis. Aber wer weiß, ob die Westler damit einverstanden sind“, so Juriy weiter.

Zum Zeitpunkt des Austauschs zwischen den beiden Männern geht die russische Seite davon aus, dass zumindest die Kriegsverantwortung Russlands nicht in die Abschlusserklärung aufgenommen wird.

West sollte eine Teilverantwortung übernehmen

Darüber hinaus kann auch auf die allgemeine Verhandlungsposition Russlands aus dem verwiesen werden NDR Die eingesehenen Gespräche kommen zum Schluss: Russland ist bereit, die Ukraine-Frage anzusprechen, wenn der Westen die Verantwortung für das Geschehene übernimmt und auch bereit ist, über die gegen Russland verhängten Sanktionen zu sprechen.

Konstantin, der Mann im Verhandlungsteam, kam im Chat zu dem Schluss: Wie flexibel die Länder auf Bali sein werden, hängt stark von der aktuellen Situation in der Ukraine ab. Das russische Außenministerium verlas eine Anfrage aus dem NDR unbeantwortet.

Doch kurz nach Konstantins optimistischer Nachricht macht sich Skepsis breit. „Die Westler spielen ein doppeltes Spiel“, schreibt er in einer langen Nachricht mit acht Stichpunkten an seinen Vorgesetzten Juri. „Auf den Korridoren bauen sie weiter Brücken, bringen Gelegenheiten zur Kompromissfindung: Dass man eine Formulierung finden kann, ohne Russland zu verurteilen.“

Anders sähe es aber auf der „offiziellen Spur“ aus – also im offiziellen Teil: Dort würden die Vertreter des Westens weiter ihre Linie vorantreiben, es gäbe Formulierungen wie „Russlands Angriffskrieg“ und einen Hinweis auf die „ Verurteilung und Übernahme der Verantwortung durch Russland“ in der Abschlusserklärung. Zum Glück, so Konstantin weiter, seien die Schwellenländer „bisher zuversichtlich in Bezug auf den Druck gewesen [des Westens] reagieren“.

Hoffen auf vermeintliche Verbündete

Der Chatverlauf der beiden Männer macht deutlich, wie sehr Russland auf die Länder der sogenannten BRICS-Staatengruppe – benannt nach den Initialen der assoziierten Länder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – setzte, um seine Ziele zu erreichen im Vorfeld des G20-Gipfels .

Offenbar gab es aber auch Frust: Konstantin beschwerte sich im Laufe des Gesprächs mit einigen Kraftausdrücken bei seinem Vorgesetzten im russischen Außenministerium, dass die anderen BRICS-Staaten der von Russland vorgeschlagenen Formulierung in Bezug auf die Ukraine nicht ausreichend folgen würden . Beispielsweise schlugen die russischen Verhandlungsführer die Formulierung „eine Vielzahl von Konflikten“ vor, anstatt den Ukraine-Krieg im Abschlusspapier direkt zu erwähnen.

Informelle Kontakte „fast wie früher“

In Bezug auf die Stimmung hinter den Kulissen finden Sie weitere Hinweise im Chatverlauf. Trotz Klagen über das „Doppelspiel“ des Westens stellt Konstantin fest: „Unsere Kontakte zu den Westlern sind normal, es gibt Geschäftsgespräche und freundschaftliche Gespräche, fast wie früher.“ Die Australier und Deutschen bilden jedoch eine Ausnahme: „Auch mit den Amerikanern läuft die Kommunikation reibungslos, manchmal sogar informell.“

Doch die Ernüchterung scheint sich innerhalb weniger Tage verstärkt zu haben: „Die Westler beharren weiterhin darauf, dass es wichtig ist, das Thema zu klären [Ukraine] spiegelt sich in allen ‚relevanten‘ Paragraphen wider“, auch wenn es um Energie geht. Ziel ist es, „zu versuchen, die Energiepreise und das Handelsdefizit gegenüber den eigenen Bürgern zu rechtfertigen“. Constantine Home.

„Oh, der Krieg ist in“

Ende Oktober teilt er seinem Vorgesetzten schließlich den dritten Entwurf der englischsprachigen Erklärung mit NDR konnte auch sehen. „Oh, the war in“, schreibt er – und bezieht sich dabei auf eine Formulierung im zweiten Absatz, in der Russland nicht angeklagt wird. Doch sein Vorgesetzter ist dennoch optimistisch: „So weit, für die Optik.“

Während des aktuellen Gipfels geht der Kampf um die Abschlusserklärung weiter. In einer am Dienstag bekannt gewordenen Textfassung sind die Worte „Krieg in der Ukraine“ geschrieben. Von den Gipfelteilnehmern gibt es jedoch keine direkten Schuldzuweisungen an Russland. Es wird nur die UN-Generalversammlung erwähnt, die sich mit der russischen Aggression befasst. Für Konstantin, seinen Kollegen und die russische Delegation hätte es schlimmer kommen können.

*Name ist der Redaktion bekannt und wurde geändert