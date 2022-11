G20-Gastgeber Indonesien setzt sich im Westen dafür ein, die Russland-Kritik im Kommuniqué abzumildern – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Von künstlicher Intelligenz geäußert.

BALI, Indonesien – Hochrangige indonesische Politiker fordern westliche Staats- und Regierungschefs auf, Zugeständnisse bei der Kritik an Russland wegen des Krieges in der Ukraine zu machen, um den G20-Gipfel später in dieser Woche nicht ohne eine gemeinsame Erklärung zu verlassen, drei Diplomaten in Kenntnis der laufenden Verhandlungen gegenüber POLITICO.

Laut diesen Diplomaten gehören US-amerikanische, europäische, australische, kanadische und japanische Beamte zu denen, die von indonesischen Amtskollegen bis hinauf zu Präsident Joko Widodo unter Druck gesetzt werden, „Flexibilität“ zu zeigen und eine weniger harte Rhetorik in Betracht zu ziehen, damit Moskau vertreten wird auf dem Bali-Gipfel von Außenminister Sergej Lawrow – um am Ende der Versammlung Ja zu einem Kommuniqué zu sagen.

Widodo „betrachtet es als persönlichen Erfolg“, wenn eine G20-Erklärung erreicht werden könnte, sagte einer der Beamten und fügte hinzu, dass der indonesische Staatschef wiederholt beklagt habe, dass er den Vorsitz des „schwierigsten“ G20-Gipfels aller Zeiten innehat.

Er versucht auch zu vermeiden, Russland rauszuwerfen und es zur G19 zu machen, was die G8 nach der Annexion der ukrainischen Krim durch Moskau im Jahr 2014 taten.

Eine Möglichkeit wäre, sich ganz auf den Aspekt der „Wahrung des Völkerrechts“ zu konzentrieren. Wenn dies angenommen würde, wäre das eine viel verschlüsseltere Formulierung als das, was von der G7 verwendet wird, die wiederholt den Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin gegen die Ukraine verurteilt hat.

Die jüngste G7-Erklärung nach dem Treffen der Außenminister dieser Gruppe in diesem Monat kritisierte Moskau für „seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine“ und forderte Russland zum Rückzug auf. „Wir verurteilen Russlands jüngste Eskalation, einschließlich seiner Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur“, hieß es. Die G7-Staaten haben laut der Erklärung vom 4. November auch „Russlands unverantwortliche nukleare Rhetorik“ kritisiert.

„Offensichtlich können wir nicht so hart sein wie in der G7, wenn Sie die Zustimmung der Russen, Chinesen und Saudis brauchen“, sagte ein westlicher Diplomat und bezog sich auf die größere G20-Gruppierung. „Die Frage ist, wie viel wir löschen müssen.“

China, Saudi-Arabien, Indien und Brasilien, vier der G20-Staaten, werden in dieser Frage als „auf dem Zaun sitzend“ beschrieben.

Vor allem Peking würde es unmöglich finden, direkte Kritik an Russland zu akzeptieren. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping, der persönlich am G20-Gipfel teilnehmen wird, hat sich bisher nur bemüht, jede Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen abzulehnen, ohne Moskau diese Drohungen anzulasten.

Ein weiteres Problem für Widodo ist das wahrscheinliche Fehlen eines Familienfotos für den zweitägigen Gipfel, der am Dienstag beginnt. Gemäß der Konvention würden sich alle G20-Führer aufstellen und ein Gruppenfoto machen, um Solidarität zu zeigen. Diesmal zögern westliche Führer jedoch, sich im selben Rahmen wie Lawrow zu befinden, einem wichtigen Berater Putins, den US-Präsident Joe Biden als „Mörder“ bezeichnet hat.

Widodo wird als „interessiert“ beschrieben, die Meinungen anderer Führungspersönlichkeiten zu einem solchen Familienfoto zu beurteilen.

Ein Großteil seiner Lobbyarbeit hat in Kambodscha stattgefunden, wo er am Ostasien-Gipfel teilnimmt. Ebenfalls in Kambodscha waren Biden, der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel, der Kanadier Justin Trudeau und der Australier Anthony Albanese. Auch Russlands Lawrow und der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang waren in Phnom Penh.

Der indonesische Präsident Joko Widodo hat die westlichen Länder zu mehr „Flexibilität“ gedrängt | Sonny Tumbelaka/AFP über Getty Images

In seiner Rede in Kambodscha bestätigte Albanese gegenüber Reportern, dass Beamte immer noch über den Wortlaut eines G20-Abschlusskommuniqués verhandeln.

„Sie wissen, wie diese Konferenzen funktionieren. Wir haben gerade einen Ostasien-Gipfel, ein ASEAN-Treffen und eine Reihe anderer Gipfel hinter uns. Wir warten also ab, was passiert, aber ich gehe mit großem Selbstvertrauen in die G20“, sagte Albanese.

Lawrow kritisierte Washington dafür, die Konfrontation in Asien zu schüren. „Es gibt einen klaren Trend zur Militarisierung der Region durch die Koordinierung der Bemühungen lokaler US-Verbündeter wie Australien, Neuseeland und Japan mit der NATO-Erweiterung“, sagte er.