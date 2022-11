G-20-Gipfel – Biden will sich mit Xi Jingping treffen – Putin bleibt zu Hause

Haben sich in den vergangenen Jahren virtuell unterhalten: US-Präsident Joe Biden und der chinesische Präsident Xi Jinping (dpa/picture alliance/ZUMAPRESS.com)

Biden und Xi würden am Montag auf der indonesischen Insel Bali über einen „verantwortungsvollen Umgang mit dem Wettbewerb“ zwischen den beiden Ländern sprechen, sagte eine Sprecherin in Washington. Außerdem solle sich das Gespräch mit „regionalen und globalen Themen“ befassen. Die Beziehungen zwischen Washington und Peking sind seit einiger Zeit äußerst angespannt. Gründe dafür sind unter anderem unterschiedliche Reaktionen auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Streit um den Status Taiwans. Die Gespräche in Bali werden das erste persönliche Treffen zwischen Biden und Xi in ihren Büros als Präsidenten sein.

Zuvor war bekannt geworden, dass Russlands Staatschef Putin nicht zum G20-Gipfel kommt. Ein Regierungsbeamter sagte in Jakarta, Außenminister Lawrow werde Putin bei dem Treffen vertreten. Die russische Botschaft sagte jedoch, es sei möglich, dass Putin virtuell an einer der Gesprächsrunden teilnehme. Sein Programm wird noch ausgearbeitet. Indonesien hatte im Frühjahr angekündigt, Putin einzuladen. Westliche Länder hingegen hatten auf die Ausweisung des russischen Staatsoberhauptes gedrängt. Präsident der Ukraine Selenskyj wird virtuell teilnehmen.

Das Jahrestreffen der Gruppe der großen entwickelten und aufstrebenden Märkte nächste Woche findet am 15. und 16. November statt.

Diese Botschaft wurde am 11.11.2022 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.