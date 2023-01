Fyre Festival: Der Veranstalter saß vier Jahre im Gefängnis, jetzt plant er die nächste Party

Am Ende standen die Besucher statt vor Luxusapartments vor Zelten – und es gab nicht einmal genug für alle

Notzelte statt Luxus, Chaos statt Nobelparty: Das Scheitern des Fyre Festivals ist längst legendär. Frisch aus der Haft entlassen, plant der Verantwortliche nun das nächste große Ding.

Es war ein Erwartungsbruch, den man selten erlebt. Als die Organisatoren in den sozialen Medien die Trommeln für das Fyre-Festival schlugen, klangen die Versprechungen geradezu spektakulär. Auch schönere Menschen sollen die beste Zeit in der schönsten Umgebung haben. Kulinarische Genüsse, feinste Drinks und tolle Konzerte inklusive. Stattdessen war das, was folgte, eine reine Katastrophe. Nun hat der Hauptverantwortliche das nächste Eisen im Feuer.

Billy McFarland hat dies gerade gegenüber „NBC“ bestätigt. Unter dem Namen PYRT, ausgesprochen Pirat, plant er eine weitere große Party in tropischem Ambiente. Und gibt immer noch vor, aus den Fehlern von 2017 gelernt zu haben.

Statt Ruhm und Reichtum folgt Knast



Dafür musste McFarland hart bezahlen. 2018 verurteilte ihn ein New Yorker Gericht wegen Betrugs zu sechs Jahren Gefängnis, im März letzten Jahres kam er wegen guter Führung unter Auflagen frei. Was nicht heißt, dass er vom Haken ist: McFarland muss die Gäste des gescheiterten Festivals und zahlreiche Arbeiter auf den Bahamas noch entschädigen. Und nicht zu knapp: Seine Schulden beim Festival belaufen sich auf 26 Millionen Dollar.

Das Fyre Festival sollte eigentlich McFarland und seine Investoren wie den Rapper Ja Rule reich machen. Obwohl weder er noch seine Firma Fyre Media Erfahrung mit der Organisation eines Festivals hatten, versprachen sie den Mond. Das Fyre Festival sollte Coachella auf den Bahamas werden, mit Luxuszelten, feinstem Essen und Auftritten von Superstars wie Blink 182 und Pusha T. Das Inklusivpaket sollte Tausende von Dollar kosten, und Influencer und Stars trommelten auf Social Media .

Dann kam der Schock. Offenbar völlig überfordert mit der Organisation, hätten die Organisatoren nur ein improvisiertes Lager aus Katastrophenschutzzelten zustande bringen können. Statt feinster Speisen gab es höchstens Toast, selbst Wasser zu besorgen war eine Herausforderung. Schlagzeilen machte das Festival nicht wegen der Konzerte, die alle abgesagt worden waren. Sondern weil die Gäste in verzweifelten Social-Media-Posts um Hilfe riefen. Mehrere Dokumentarfilme zeichneten später das Chaos vor und während des Festivals nach.





Große Pläne



Und obwohl McFarland in mehreren Interviews, etwa mit „Vanity Fair“ oder der „New York Times“, die Sau rausgelassen hat und von einem Gericht mit einem Firmenverbot belegt wurde, klingen seine neuen Pläne verdächtig bekannt. PYRT soll kein Festival sein, sondern ein Großereignis mit zahlreichen Influencern und Prominenten. Die sich – mal wieder – mit Fans auf einer tropischen Insel treffen sollen.

Der Großteil sei jedoch ein virtuelles Erlebnis, betont McFarland. Mit virtuellen Headsets sollen Gäste einschalten können, wer das Geschehen auf der Insel beeinflussen kann, schwärmt er auf „NBC“.

Alter Wein in neuen Schläuchen



Seine ehemaligen Weggefährten wollen das nicht wirklich glauben. „Billy ist immer noch Billy“, sagte ein ehemaliger Produktdesigner von Fyre Media dem Sender. „Er verwendet andere Wörter, aber er verkauft immer das gleiche Produkt.“ PYRT scheint wieder zu einer Studie über Make-up zu werden. Es sind nur Schlagworte und leere Versprechungen“, mischte sich ein anderer Ex-Mitarbeiter ein. „Es ist wieder dieselbe vage und mysteriöse Art der Beförderung.“

Tatsächlich ist die Website des Projekts überraschend langweilig. Bilder zeigen ein Dorf am Strand, die Rede ist von einer „globalen Schatzsuche“. Wo genau sich dieses Paradies befindet, verrät die Seite nicht explizit. Der einzige Hinweis sind die Koordinaten, die mit keiner anderen Information verknüpft sind. Und obwohl der Tourismusminister des Inselstaates McFarland ihn gerade als „Flüchtling“ bezeichnet und jede Art von Veranstaltung mit seiner Teilnahme ausdrücklich ausgeschlossen hat, führen diese Koordinaten zu einem kleinen Strand – auf den Bahamas.

