Na het Maskenskandal is het nog iets makkelijker om de deuren te openen. Fynn Kliemann is te gast in de Podcast “Hotel Matze”. Erfahrt hier, waar het in de snelle drei Stunden ging.

Fynn Kliemann spreekt op de podcast „Hotel Matze“ over Angst, Schuld en Kommunikation. Foto Alliantie

In mei 2022 zal er de volgende miljoen generatie folge „SCHEISSE construction (DIY)“ van de ZDF Magazin Royale over Fynn Kliemann en andere Maskenverkäufe zijn. In deze periode is Kliemann een van de beste Duitse influencers. Als YouTuber, maker, muzikant en artiest is er een community. Meer nuttige dingen om te volgen op sociale media.

Maar dan kunnen de Vorwürfe von Jan Böhmermann: Kliemann en zijn Geschäftspartner Tom Illbruck – Gründer des Textil-Unternehmens Global Tactics – Solen Corona-Maskers uit Bangladesh en Vietnam als Fairtrade-Produkte worden gekocht. Dit betekent dat 100.000 mangelhafte Masken en Geflüchtete zijn uitgegeven. De Staatsanwaltschaft ermittelte wegs Betrugssudachts, Kliemanns Image zerbrach – tausende Volger wandten sich ab. De resultaten werden uitgewerkt en afgesloten met een budget van 20.000 euro voor gerenommeerde organisaties. De Öffentlichkeit meidet van de huidige Influencer is nog steeds erg populair. Nu was ik daar in de podcast „Hotel Matze“ van gastheer Matze Hielscher. Het gaat over het Maskenskandal, de juiste communicatie, angst en schuldgevoel.

Minder is meer

Nach der ZDF-Enthüllung heeft Kliemann zijn beruflichen Unternehmungen grimmig verkleinert. Er is sprake van een uitstekende aankoop van een bedrijf, een gezamenlijke aankoop en een permanente aankoop. Sein Herzensprojekt, das Kliemannsland, hase is ebenfalls umstrukturiert. In juli 2022 moet u uw mediaberichten controleren en berichten verzenden Posten als Geschäftsführer ab. Sinds april 2023 sluiten wij ons aan bij de Geschäftsführer der Kliemannsland GmbH.

„Als je het niet durft, moet je het houden, zonder je er zorgen over te maken en anders kun je het halen“, legt Kliemann uit. Als je een compleet speelveld en het veld hebt, zul je het missen, het staat op de Podcast. Er was over het algemeen weinig te doen. Maar dat, als er stroom was, zouden er goede resultaten kunnen zijn. Früher had gedacht, ‚Mehr ist mehr‘. Hoe dan ook, er is weinig meer aan de hand. Toch kan zitten niet comfortabel zijn. Kijk wie zoiets heeft, zeg het. Als het slecht was, zou het niet slecht zijn. Bedrijfsplan en ideeën zijn er. Früher hätte er veruchtzen, alle Ideen sofort umzusetzen. Hier zijn enkele ideeën over hoe ze te integreren in Kliemannsland, of hoe muziek of kunst erin te verwerken, beschreven in de Podcast. Het is realistischer en superieur geworden.

Schuld moet gedeeld worden

Na Hielscher en Kliemann im Podcast den Maskenskandal durchhield sindsdien, kommt es zur Schuldfrage. Haatte u uw eigen schuldgevoel? Hielscher liest eine Strophe uit Kliemanns nieuwe lied voor „Schuld ist zum Teilen da“, und fragt, was verdomd gemeint ist. Kliemann zal blij zijn, Fehler zal blij zijn, maar je zult er niet de volledige verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. “Ik ben en ik ben traag voor mijn verantwoordelijkheid”, staat er. Viele hätten ihm geraten, die Schuld komplett auf sich zu nehmen, um met het thema abzuschließen. Er is immers geen infrastructuur. Er is ruimte voor de twee koppels om gescheiden te zijn van de wereld, zodat er tijdens hun reis dingen te zien zijn. “Da, ich Fehler gemacht habe, übernehme ich die Schuld”, staat er. Maar uiteindelijk is er nu een „radchen“, dat is het eindresultaat. „Und de oorlog van de Fehler“.

Wer investiert, trägt Mit schulden

Sowohl seine ownen Unternehmungen habe er heruntergefahren as well as seine Beteiligungen an others Unternehmen. En hier hebben we het over de schuld. „Als je schuldig bent, ben je ook schuldig“, zei Kliemann. Dat is wat er gebeurt na de ZDF Enthüllung. „Deshalb mache ich keine Investments meer“, werd daar verklaard. Als het nog steeds gelijk is, als er 0,1 procent van 90 procent van de waarde van een enkel bedrijf stopt – is het risico dat het zal worden gewijzigd, maar als het niet verantwoordelijk is, is het altijd zo.

Ook anderen zijn bereid om Unternehmensbeteiligungen ab te gebruiken. Let op dat investeerders volledige documenten of volledige documentatie moeten verkrijgen. Dat is de manier om te gaan. Alle dingen zijn beter dan de val. Deze schulden zullen verder worden verspreid op het sociale mediakanaal. Am Ande zijn we schuldig aan degenen die onze foto leuk vinden. Pap, omdat er zoiets bestaat als openheid, zou het beter zijn als er meer tijd was om je ervan bewust te zijn. Dat is altijd vriendelijker.

Onbegrijpelijk Mededeling

Van de Maskenskandal hoed Kliemann een grote lezer gezogen: „Communicatie is erg belangrijk.“ Met collega’s, vrienden onder de pers, is het ook „onmiskenbaar correct“ om te worden gebruikt. Het is immers gelijkmatig, en de resultaten zijn volledig evenwichtig. Als u later een bericht stuurt, neem dan contact met ons op als u wilt communiceren. Opmerkingen over de toekomst van de relatie met Illbruck met de gevolgen „Krise kan met een goed signaal komen!“, zegt Kliemann: „Super domme Satz in een totaal ongeschikte situatie“. Er zat veel muss in. Maar een specifieke situatie voor deze mensen is er nog niet, maar het is ook mogelijk. Heute würde er die Kommunikation in elke Phase seines Lebens überdenken. „Je moet altijd blij zijn, blij zijn en schrijven“, zegt hij.

Kliemann zegt, we hebben angst

Kliemann heeft angst, zegt het. Angst dat degenen die openstaan ​​voor de situatie en die journalisten zijn, zullen spreken. Er moet eerst nog een kans komen. Geniet van je „angstvrije“ leven. Dat betekent dat je je altijd bewust bent van wat je doet en dat je niet alleen bent. Vóór het skandal was er praktisch alles. Daar waren we, daar waren we – op internet.

Maar de enorme media-impact, de negatieve reacties en de effectieve druk zijn nog meer teweeggebracht dan de digitale wereld. “Het internet is niet mijn thuis, niet mijn thuis,” zegt Kliemann in de Podcast. Het beschrijft wie er echt in het echte leven leeft, dat zijn de mensen die er echt toe doen. Als je bang bent voor een blokkade, is er een risico op verstoring: „Für mich is wichtig, mich zu überwinden.“ Er zal geen Muster zurückfallen zijn, zonder dat je met de nieuwe realiteit te maken krijgt. Als de situatie verandert, zullen er daar positieve veranderingen zijn.