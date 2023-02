Future Electronics bricht die Verbindungen zu Mitarbeitern ab, die in Anschuldigungen gegen Robert G. Miller genannt werden

WARNUNG: Diese Geschichte enthält anschauliche Inhalte, die manche Leser als verstörend empfinden könnten.

Nach dem Rücktritt des CEO von Future Electronics, Robert G. Miller, in der vergangenen Woche hat das in Montreal ansässige Unternehmen bekannt gegeben, dass es die Verbindungen zu allen Mitarbeitern gekappt hat, die in einer Untersuchung von Radio-Canada genannt wurden Anfrage und CBCs Der fünfte Stand der behauptete, er habe Teenager für Sex bezahlt.

Ein internes Memo, das am Dienstagabend an alle Future-Mitarbeiter weltweit verschickt und von Radio-Canada erhalten wurde, nennt die fraglichen Personen nicht.

In einer E-Mail bestätigte Corporate Vice President Jamie Singerman die Nachricht.

„Derzeit konzentrieren wir uns auf das Wohlergehen unserer Mitarbeiter und unseres Unternehmens sowie auf die gestern angekündigte Verstärkung unseres Führungsteams.“

Letzten Donnerstag, Radio-Canada Anfrage und CBCs Der fünfte Stand veröffentlichte die Geschichten mehrerer junger Frauen, die sagen, Robert G. Miller habe sie zwischen 1994 und 2006 für Sex bezahlt, als sie minderjährig waren.

Müller bestreitet alle Vorwürfe.

Am Tag nach dem Bericht gab der 79-jährige Geschäftsmann bekannt, dass er als CEO zurücktreten werde, um sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren und „seine Aufmerksamkeit der Verfolgung rechtlicher Schritte im Zusammenhang mit den Vorwürfen der CBC zu widmen“.

Miller, einer der reichsten Männer in Quebec, gründete 1968 Future Electronics und ist laut Forbes heute fast 2 Milliarden US-Dollar wert. Das multinationale Unternehmen, das elektronische Komponenten vertreibt, ist mittlerweile in 44 Ländern präsent und beschäftigt 5.500 Mitarbeiter.

Die Untersuchung von Radio-Canada/CBC ergab Vorwürfe, dass einige Mitarbeiter von Future Millers Aktivitäten erleichtert hätten.

Exekutiv-Vizepräsident Sam Abrams half angeblich dabei, Millers Treffen mit den Minderjährigen zu koordinieren. Und der mutmaßliche Mittelsmann Raymond Poulet, der Berichten zufolge bei der Rekrutierung der jungen Frauen geholfen hat, wird auf LinkedIn als Millers privater Berater aufgeführt. Poulet taucht jedoch nicht im Mitarbeiterverzeichnis auf.

Neues Team an der Spitze

In seiner letzten E-Mail an die Mitarbeiter stellte der neue CEO von Future Electronics, Omar Baig, ein neues Führungsteam vor und sagte, dass alle strategischen Entscheidungen nun von diesem Ausschuss getroffen werden.

„Future Electronics möchte Sie außerdem darüber informieren, dass die in den letzten Nachrichten identifizierten Personen mit sofortiger Wirkung nicht mehr bei Future Electronics beschäftigt sind. Future Electronics hat auch seine Beziehung zu NCIS beendet.“

NCIS, oder National Criminal Investigation Service, ist ein privates Sicherheitsunternehmen, das sich an der gleichen Adresse wie Future Electronics am Hymus Boulevard in Pointe-Claire befindet. Die NCIS-Website wird ebenfalls auf demselben Server wie das Unternehmen gehostet.

NCIS-Besitzer Terence Corcoran und sein Angestellter Stephen Roberts, ein ehemaliger Polizist, waren sich angeblich der illegalen Aktivitäten von Miller bewusst.

Der Bericht von CBC/Radio-Canada enthüllte Vorwürfe, dass die beiden Männer versuchten, eine private Untersuchung von Millers Aktivitäten zum Scheitern zu bringen, indem sie den Ermittlern 300.000 Dollar anboten.

Über ihren Anwalt bestreiten Corcoran und Roberts die Anschuldigungen, die sie als falsch und unbegründet bezeichnen.

Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, von sexueller Gewalt betroffen sind, erhalten Sie Hilfe über Endingviolencecanada.org.

Kostenlose und vertrauliche Eins-zu-Eins-Betreuung für psychische Gesundheit durch Fachleute ist rund um die Uhr bei Wellness Together Canada erhältlich, indem Sie 1-866-585-0445 anrufen oder WELLNESS an 686868 für Jugendliche und 741741 für Erwachsene senden.

Wenn Sie in unmittelbarer Gefahr sind oder um Ihre Sicherheit fürchten, rufen Sie 911 an.