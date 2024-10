We hebben 38 jaar in een fußgängerzone in Dortmund geleefd met een boodschap aan de andere kant van de oorlog en leven in onze eigen psychologische omgeving, die hierop is gebaseerd. Polizei met een grote elektrische impuls. Der Mann, der nach Polizeiangaben der Obdachlosen-Szene angehört, zou gemakkelijk vergeten worden. Deze balken hebben geen eigen vermogen en kunnen niet worden beroerd.

Aktuelles Z+ (abopflichtiger Inhalt); Nederland :

Ein Toter en ein Verletzter bij Messerangriff in Rotterdam

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Wegracen :

Niemand is veilig op de weg voor illegale immigranten

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Essen :

Ehestreit soll Motiv für Brandstiftungen in Essen sein



Het gebied dat voor voorbijgangers vermeden moet worden. Der 38-Jährige wurde anschließend auf Ordnung des Ordnungsamtes der Stadt Dortmund naar een ziekenhuis gebracht.

© dpa-infocom, dpa:241007-930-254249/1