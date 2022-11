Fußballweltmeisterschaft in Katar – Fifa-Präsident Infantino ruft zur Ignorierung der Politik auf

FIFA-Präsident Gianni Infantino. (IMAGO / GEPA Bilder)

Bei der FIFA versucht man, alle Meinungen und Einstellungen zu respektieren, ohne Moralkodizes an den Rest der Welt weiterzugeben. Dieses Prinzip sei der Grundstein für gegenseitigen Respekt und Antidiskriminierung, heißt es weiter. An diesen Grundsatz möchte die FIFA anlässlich des Turniers in Katar erinnern. Der Fokus soll wieder auf dem Fußball liegen, denn das Spiel ist geeignet, die Welt durch die gemeinsame Sprache Fußball zu vereinen.

Die WM in Katar steht unter enormer Kritik. Auch menschenunwürdige Arbeitsbedingungen werden angeprangert, ebenso wie ein Gesetz im Land, das Homosexualität verbietet.

