Fußballweltmeisterschaft in Katar – FIFA lehnt Menschenrechtsbotschaft auf Trikots ab

Dänemark gehört zu den Ländern, die die WM-Vergabe an Katar und die dortige Menschenrechtslage besonders kritisch gesehen haben. Im November 2021 gab die DBU bekannt, dass Sponsoren den Platz auf den Trainingstrikots für kritische Botschaften in Katar freimachen. Später wurde entschieden, dass die Botschaft „Menschenrechte für alle“ dort stehen sollte – aber das müsste von der FIFA genehmigt werden. Auch das Tragen politischer Botschaften ist im Rechtshandbuch des Weltfußballverbandes grundsätzlich verboten.

Dänemark hatte bereits mit seinen ikonischen Turniertrikots für Aufsehen gesorgt. Bei der WM (20. November bis 18. Dezember) wollen die Dänen unter anderem ganz in schwarz, ganz in rot und ganz in weiß auftreten und damit ein Zeichen gegen die Ausbeutung von Arbeitern und Menschenrechtsverletzungen setzen.