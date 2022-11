Fußballweltmeisterschaft in Katar: England besiegt den Iran mit 6:2

Stand: 21.11.2022 17:21 Uhr

Die beiden Jüngsten im englischen Kader, der 19-jährige Jude Bellingham und der 21-jährige Bukayo Saka, brachten die „Three Lions“ mit ihren Toren (35. Minute und 43./62.) gegen den Iran auf Kurs. Auch Raheem Sterling (45.+1), Marcus Rashford (71.) und Jack Grealish (90.) trafen für England. Irans zwei Ehrentreffer kommen von Mehdi Taremi (65. und 90. +12). Das erste Aufeinandertreffen der beiden Nationen überhaupt endete 6:2 (3:0).

In der achten Minute prallte Irans Torhüter Alireza Beiranvand heftig mit Teamkollege Majid Hosseini zusammen. Nach einer Minute Behandlung versuchte Beiranvand weiterzumachen, musste aber nach rund 20 Minuten ausgewechselt werden. Hossein Hosseini ersetzte ihn. Unter anderem aufgrund dieser Verletzung wurden mehr als 25 Minuten nachgespielt.

Bellinghams Kopfball bringt England in Führung

England brauchte ein paar Minuten, um nach dieser langen Pause wieder in Gang zu kommen. Dann aber zeigten die „Three Lions“ große Begeisterung. Erst köpfte Maguire die Latte (32.), dann erzielte Bellingham die Führung (35.). Eine Flanke von Luke Shaw köpfte der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund über Torhüter Hosseini (35.). Es war Bellinghams erstes internationales Tor.

Saka erhöht mit einem magischen Tor

Mit einem sehenswerten Volleyschuss erhöhte Flügelstürmer Saka auf 2:0 (43.). Nach einer Ecke ließ Maguire den Ball zu Saka fallen, der den Ball mit der linken Hand unter die Latte knallte, von wo er ins Netz prallte. Der Iran war fortan am Ball, England nutzte das aus und traf vor der Halbzeit durch Raheem Sterling zum 3:0. Kane hatte Sterling mit einer Flanke von rechts bedient.

Die einzige gefährliche Aktion der Iraner in der ersten Halbzeit kam von Alireza Jahanbakhsh (45.+11), der aus freistehender Position über das Tor schoss. Ein Treffer wäre wohl wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen worden, wenn sich die Chance ergeben hätte.

Saka trifft zweimal, Irans Taremi mit einem Ehrentreffer

Nach der Halbzeit flachte das Spiel zunächst ab. Doch dann nahm sie wieder Fahrt auf. Saka brachte die iranische Abwehr mit einem Dribbling ins Wanken und schoss flach zum 4:0 (62.). In der 65. Minute bewiesen die Iraner, dass sie auch Kombinationsfußball spielen können. Ali Gholizadeh setzte Mehdi Taremi am rechten Strafraumrand in Szene, der kraftvoll zum 4:1 schoss.

Auch die Ersatzspieler Rashford und Grealish treffen aufeinander

Die Engländer schalteten dann durch. Unter anderem kam Marcus Rashford ins Spiel – und traf mit seiner ersten Ballberührung zum 5:1 (71.). Kane hatte es gespielt, Rashford täuschte zuerst einen Verteidiger vor und traf dann leicht. Kurz vor Schluss erzielte der eingewechselte Jack Grealish sein Tor (90.). Nach einem Querpass von Callum Wilson musste er nur noch einschieben.

Strafe für Iran nach Videobeweis

Irans Sardar Azmoun traf kurz vor Schluss die Latte vor Englands Keeper Jordan Pickford. Die Iraner sorgten auch für letzte Aufregung. Nach Videobeweis bekamen sie einen Foulelfmeter zugesprochen, den Taremi verwandelte. John Stones hatte das Trikot von Morteza Pouraliganji gezogen. Es war das Ende einer spektakulären Partie, die nicht nur wegen der acht Tore auf sich aufmerksam machte.

Beide Teams schickten Nachrichten

Vor dem Anpfiff hatten Spieler beider Mannschaften ihre Spuren hinterlassen. Die iranischen Spieler beispielsweise schwiegen während der Nationalhymne und solidarisierten sich mit den Menschen, die in ihrer Heimat gegen das Mullah-Regime protestierten. Englands Spieler knieten nieder, um gegen Rassismus Stellung zu beziehen.

Über mögliche Botschaften war bereits vor dem Spiel viel gesprochen worden. Darüber, dass Englands Kapitän Harry Kane auf die „One Love“-Armbinde verzichtete, mit der England und andere europäische Nationen, darunter auch Deutschland, ein Zeichen gegen Homophobie, Antisemitismus, Rassismus und für Menschen- und vor allem Frauenrechte setzen wollten. Und darüber, dass sich Irans Kapitän Ehsan Hajisafi mit den Demonstranten in seiner Heimat solidarisiert hat. Sie sollen wissen, „dass wir bei ihnen sind, sie unterstützen und mit ihnen sympathisieren“.

Der Iran stand noch nie in einem WM-Achtelfinale

Die WM ist für den Iran hochpolitisch. Das Mullah-Regime will die Athleten für sich in Anspruch nehmen, doch viele Demonstranten hatten gefordert, dass das Team nicht antritt oder zumindest auf der WM-Bühne ein großes Statement abgibt. Jede Geste wird auf den Prüfstand gestellt, das wird auch im zweiten Gruppenspiel gegen Wales (25. November, 11 Uhr) nicht anders sein. Dass der Iran trotz der klaren Niederlage gegen England noch die historische Chance hat, erstmals ein WM-Achtelfinale zu erreichen, ist längst in den Hintergrund gerückt. England will im zweiten Gruppenspiel gegen die USA (25. November, 20 Uhr) den nächsten Sieg einfahren.

