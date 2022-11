Fußballweltmeisterschaft – Amnesty International kritisiert Infantino für Katar-Aussage

FIFA-Präsident Gianni Infantino: Kritik an Katar ist „Heuchelei“ (Archivfoto). (IMAGO / GEPA Bilder)

Amnesty warf Infantino vor, berechtigte Kritik an Menschenrechtsverletzungen in Katar beiseite geschoben zu haben. Forderungen nach Gleichbehandlung und Menschenwürde könnten nicht als eine Art Kulturkampf bezeichnet werden.

Der Fifa-Präsident hatte Kritik am WM-Gastgeber weitgehend als „Heuchelei“ abgetan und sich auf die Seite des Emirats gestellt. Was derzeit passiere, sei zutiefst unfair, sagte Infantino vor Journalisten in Doha, wo er einen Zweitwohnsitz hat. Er versteht nicht, warum die Fortschritte in Katar nicht anerkannt werden. Zudem wies er erneut Kritik an den Arbeitsbedingungen auf den WM-Baustellen zurück. Infantino sagte auch, dass die katarischen Behörden ihm im Hinblick auf die Rechte der queeren Community versichert hätten, dass jeder während der Weltmeisterschaft willkommen sei.

Katar wird vorgeworfen, Wanderarbeiter schlecht zu behandeln. Auch die Situation von Frauen und queeren Menschen im Land ist ein Kritikpunkt.