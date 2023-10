AAls Luca Koleosho vor zwei Jahren von einem American-Football-Journalisten nach seiner sportlichen Zukunft gefragt wurde, erinnerte er sich an seine Zeit mit der U-16-Nationalmannschaft und sagte: „Ich denke, es wäre großartig, für mein Land zu spielen und es zu vertreten.“ Wenn sich die Verantwortlichen bei ihm melden und nett nachfragen würden, wäre er gerne dabei.

Koleosho, geboren in Norwalk in Connecticut und seit diesem Sommer Spieler beim Premier-League-Aufsteiger FC Burnley, hätte diese Option theoretisch noch. Als Sohn einer kanadisch-italienischen Mutter und eines Vaters mit nigerianischen Wurzeln hat er bereits mit verschiedenen Verbänden geflirtet. Unter anderem 2022 mit Kanada im Rahmen der CONCACAF Nations League und dieses Jahr bei der U-19-Europameisterschaft in Malta mit Italien, das den Titel gewann. Es ist nicht klar, was der starke Balldribbler Koleosho heute zu diesem Thema denkt. Nachdem der talentierte Stürmer als Elfjähriger ins ferne Spanien wechselte, weil er dort bessere Entwicklungsmöglichkeiten erwartete, gibt es nur spärliche Hinweise.