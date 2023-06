NNach dem dritten Testflop geht Gastgeber Deutschland mit einer unsicheren Nationalmannschaft und noch größeren Zweifeln an Hansi Flick in die Sommerpause. Dem wilden 3:3 gegen die Ukraine und dem ernüchternden 0:1 in Polen folgte am Ende einer desaströsen WM-Saison ein hilfloses 0:2 gegen die deutlich bessere Mannschaft aus Kolumbien.

Der überragende Luis Diaz vom FC Liverpool per Kopfball (54. Minute) und Juan Cuadrado per Handelfmeter (82.) erzielten die Tore für die Südamerikaner, die auch als Mannschaft überzeugten. Am Ende saß Flick mit zunehmender Bestürzung auf der Bank – und die 50.421 bedienten Zuschauer verließen die Schalke-Arena enttäuscht und ratlos.

Trotz aller Treueschwüre von DFB-Sportdirektor Rudi Völler werden die öffentlichen Debatten um Flick nicht enden. Nach dem frühen Scheitern der WM in Katar gewann das DFB-Team 2023 mit einem 2:0-Sieg über Peru nur eines von fünf Länderspielen. EM-Favoriten spielen anders. Im September geht es weiter mit zwei anspruchsvollen Heimspielen gegen WM-Terror Japan und Vizemeister Frankreich – mit Flick?

Von defensiver Stabilität war nichts zu spüren

„Ich werde kompromisslos meinen eigenen Weg gehen“, kündigte Flick an und setzte seine Experimentierphase mit den Wechseln in der Dreier- und Fünferkette im Vergleich zum Polen-Spiel im letzten Länderspiel vor der Sommerpause fort. Diesmal übernahm der Dortmunder Emre Can die Rolle in der Mitte, an seiner Seite verteidigten der ehemalige Schalke-Spieler Malick Thiaw und Antonio Rüdiger.







Doch von defensiver Stabilität war erneut nichts zu erkennen, vielmehr agierte die deutsche Mannschaft nach den negativen Erfahrungen sehr unsicher und geradezu ängstlich gegen die quirligen Kolumbianer. Nicht wieder ins Hintertreffen geraten war die Devise. Dies wirkte sich auch auf das Offensivspiel aus, das langsam und träge wirkte. Es fehlte an Leidenschaft, an Schnelligkeit, an Ideen. Dem EM-Gastgeber gelang es kaum, Präsenz im gegnerischen Strafraum zu schaffen. Dementsprechend unzufrieden versuchte Flick, Einfluss aus der Trainerzone zu nehmen.

Die Hoffnungen waren groß, dass Champions-League-Sieger Gündogan neue Impulse ins DFB-Team bringen würde. Doch auch im offensiven Mittelfeld blieb der Star von Manchester City blass. Gündogan war in seinem 66. Länderspiel sogar Kapitän der Mannschaft, weil Joshua Kimmich aus der Startelf rutschte. Für kreative Impulse war am ehesten Jamal Musiala verantwortlich, allerdings konnte der im defensiven Mittelfeld neben Leon Goretzka zurückgezogene Bayern-Youngster dieses Mal weniger Einfluss nehmen.

Die Kolumbianer waren in der ersten Runde klar im Vorteil. Zwei Kopfbälle von Jerry Mina (14.) und Frankfurts Rafael Borré (23.) sorgten für die erste Gefahr. Dann wurde es richtig heikel. Nach einem Fehlpass von Rüdiger war Diaz frei, ehe Thiaw mit einem starken Tackling Schlimmeres verhinderte (28.). Und kurz darauf war es Marc-André ter Stegen, der einen wuchtigen Schuss von Mina über die Latte lenkte (30.).



Unzufrieden: Bundestrainer Hansi Flick im Spiel gegen Kolumbien

:



Bild: EPA



Das gefiel DFB-Sportdirektor Rudi Völler auf der Tribüne überhaupt nicht. Der Weltmeister von 1990 musste bis kurz vor der Halbzeit warten, bis Musiala nach Zuspiel von Havertz die erste deutsche Torchance hatte. Dementsprechend gab es zur Halbzeit einige Unzufriedenheitsbekundungen aus den Reihen.







Auch im zweiten Durchgang wurde es nicht besser. Erneut agierten die Kolumbianer zupackender und aggressiver – und diesmal gab es auch noch die Quittung. Ein unnötiger Ballverlust von Can gegen Borré, Cuadrado flankte auf Diaz, der aus völlig freier Position einköpfen konnte. Und nur vier Minuten später hätte Jhon Arias bereits für die Vorentscheidung sorgen können, woraufhin das Schalke-Publikum endgültig die Geduld verlor.

Flick stellte von einer Dreier- auf eine Viererkette um, brachte mit Niclas Füllkrug einen weiteren Stürmer und ging mehr Risiko ein. Das brachte immerhin einige Offensivaktionen auf den Flügeln mit sich, klare Torchancen blieben allerdings aus. In der Schlussphase kam Kimmich für Gündogan. Bezeichnenderweise sorgte ein Handspiel des Bayern-Stars nach einer Flanke von Deiver Machado für den endgültigen Knockout, Cuadrado ließ ter Stegen vom Punkt aus keine Chance.