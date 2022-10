Fußball-WM in Katar – Fifa will Entschädigungsfonds für Arbeiter „vorstrecken“.

Wanderarbeiter beim Bau eines Stadions westlich der Hauptstadt Doha (imago images / MIS / Bernd Feil / MiS via www.imago-images.de)

Bell betonte, es sei „wichtig zu versuchen sicherzustellen, dass jeder, der durch seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft eine Verletzung erlitten hat, in irgendeiner Weise entschädigt wird“. Dies sei jedoch „nicht die einfachste Sache“, sondern erfordere Überlegung, Struktur, Regeln und Führung. Bisher hatte die Fifa die teils vehementen Forderungen nach einer Beteiligung an einem millionenschweren Fonds unkommentiert gelassen.

Bei der Anhörung lobte Bell auch Katar für die Verbesserungen, die es vorgenommen hatte. Die WM, die am 20. November beginnt, sei „das erste sportliche Großereignis mit Verbesserungen und nachhaltig positiven Effekten im Bereich der Menschenrechte“, sagte er.

Kritiker hingegen prangern Defizite des Wüstenstaates in Menschenrechtsfragen an. Medienberichten zufolge gab es auf den WM-Baustellen viele Tote aufgrund ausbeuterischer Arbeitsbedingungen.

