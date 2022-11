Fußball-WM in Katar – Amtsberg: „Auf Sicherheitsgarantien achten“

Trotz Schein: Vor der WM liegen laut Luise Amtsberg die Nerven in Katar blank. (Picture Alliance / Empics / Nick Potts)

„Heute fühle ich mich katarisch, heute fühle ich mich arabisch, heute fühle ich mich afrikanisch, heute fühle ich mich homosexuell, heute fühle ich mich behindert, heute fühle ich mich wie ein Gastarbeiter.“ Mit dieser Aussage sorgte FIFA-Präsident Infantino, ein weisser Mann aus der Schweiz, bei einer Pressekonferenz am Tag vor Beginn der WM in Katar für Erstaunen.

Über eine Stunde lang lobte Infantino das Gastgeberland und prangerte westliche Doppelmoral an, indem er Katar kritisierte. „Wenn jemand vorher sagt, man soll die Politik draußen lassen und sich auf den Sport konzentrieren, und dann eine Stunde lang ganz schlimme Sachen verbreiten, dann liegt das auch daran, dass wenige Tage vor der WM die Nerven blank liegen“, sagte Luise Amtsberg im Deutschlandfunk.

Amtsberg ist Grünen-Politiker und Beauftragter der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt.

Luise Amtsberg (Grüne): „Menschenrechtslage pragmatisch beeinflussen“ (dpa)

„Hin und Her lässt Zweifel aufkommen“

Wenige Wochen vor Beginn der WM brachte Innenministerin Nancy Faeser (SPD) von einem Besuch in Katar eine Sicherheitsgarantie des katarischen Ministerpräsidenten und Innenministers mit, dass sich alle Fans – auch Homosexuelle – in Katar frei bewegen könnten.

„Vor dem Hintergrund, dass der WM-Botschafter und andere wichtige Personen in Katar kürzlich homophobe und sexistische Äußerungen getätigt haben und ich nicht mitbekommen habe, dass sich die Regierung davon distanziert hat, sind diese Sicherheitsgarantien natürlich mit Vorsicht zu genießen“, sagte Amtsberg .

„Diese Sicherheitsgarantien, das ständige Hin und Her, die unklaren Aussagen lassen daran zweifeln, dass Katar ein guter Spieler ist, der sich der Verantwortung bewusst ist, die er jetzt trägt.“

Amtsberg sollte ursprünglich mit Faeser nach Katar gehen. Da die Gastgeber jedoch deutlich gemacht hatten, dass sie nicht intensiv über Menschenrechte sprechen wollten, verschob Amtsberg ihre Reise auf die Zeit nach der WM.

„Katar wird als geopolitischer Akteur relevant bleiben, der regional und an Bedeutung wächst. Und deshalb müssen wir uns fragen, wie es weitergeht für die Millionen Menschen im Land, die sehr, sehr schlechte Arbeitsbedingungen vorfinden.“

„Es hätte mehr passieren können“

Laut Amtsberg hat sich die Lage im Land durch internationalen Druck zwar verbessert, aber nicht weit genug. „Ich muss sagen, dass in den letzten Jahren mehr hätte passieren können. Jetzt muss man sagen, dass der Druck nicht so weit gegangen ist, dass wir auf eine entspannte Menschenrechtslage blicken können.“

Jetzt, kurz vor der WM, könne man nicht über Menschenrechte reden, sagte Amtsberg. „Die Nerven liegen so blank, dass kein vernünftiger Dialog möglich ist“, sagte sie. Ob Innenminister Faeser zum Turnier reist, muss sie selbst entscheiden.

Von Boykottaufforderungen hält Amtsberg allerdings nicht viel: „Das muss jeder für sich selbst herausfinden. Wichtig ist mir aber, dass man nicht reist oder sich die WM anschaut, ohne zu wissen, was die Umstände sind. Das ist die Mindestverantwortung.“ , die Politik, aber auch jeder Einzelne hat.“

„Werteorientierte Außen- und Menschenrechtspolitik“

Gleichzeitig haben deutsche Unternehmen wie Siemens und die Deutsche Bahn auch während der WM vom Geschäft mit Katar profitiert. Amtsbergs Parteifreund Robert Habeck verneigte sich im März im Rahmen der Gasverhandlungen vor dem katarischen Energieminister.

Solche Wirtschaftsbeziehungen und Forderungen nach einer verbesserten Menschenrechtslage schließen sich nicht aus, sagte . „Das wäre eine wertebasierte Außen- und Menschenrechtspolitik.“

Aber wenn es keine Verbesserungen der Menschenrechtslage gebe, wäre eine Kündigung der Verträge „das Konsequenteste“, sagte Amtsberg. „Aber ich habe das Gefühl, dass man mit Katar reden kann.“

Auf den richtigen Zeitpunkt kommt es an. „Kurz vor und während der WM ist kein guter Zeitpunkt, das haben wir festgestellt. Das ist schade, denn so ein Großereignis hält auch den Druck hoch. Wir müssen sehen, wie viel Druck noch da ist, wenn die WM vorbei ist und.“ Medien und Politik dürfen dort nicht mehr so ​​genau hinsehen.“

Wirtschaftsbeziehungen und Kritik seien daher keine Doppelmoral, sagte Amtsberg. „Pragmatisch auf die Menschenrechtssituation einzuwirken, das ist die Aufgabe, die wir dort haben.“