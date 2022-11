Fußball-WM – FDP fordert neue Kodex für die Vergabe von Sportveranstaltungen

Die FDP sieht die Vergabe der WM an den Golfstaat Katar nun als Fehler an – und will neue Vorgaben für die Vergabe von Sportveranstaltungen. (Picture Alliance / Empics / Nick Potts)

Laut „Bild am Sonntag“ macht die FDP insgesamt fünf entsprechende Vorschläge. Anträge sollen nur bewilligt werden, „wenn die Gastländer demokratische und menschenrechtliche Standards erfüllen und garantieren“. Zudem wolle die FDP ein „Siegel der Demokratie“ für den Kauf von Senderechten für sportliche Großereignisse: Der öffentlich-rechtliche Sender dürfe mit dem Geld der Beitragszahler nicht indirekt autoritäre Regime unterstützen, heißt es. Mit den neuen Leitlinien will die FDP Konsequenzen aus der Vergabe der WM an Katar ziehen. Laut Generalsekretär Djir-Sarai war dies „ein Fehler“.