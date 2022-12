Fußball-WM – DFB kündigt Krisensitzung an – Ex-Nationalspieler Sammer und Effenberg sehen Personalprobleme

Ex-Nationalspieler Matthias Sammer im Frühjahr 2016. (dpa-Bildfunk / Peter Steffen)

Matthias Sammer sprach sich für die Wiedereinführung des Sportdirektorpostens aus. „Ein Sportdirektor setzt die großen Linien und man braucht meiner Meinung nach alle zwei Jahre ein Korrektiv, um an den kleinen Stellschrauben in die richtige Richtung zu drehen“, sagte Sammer bei „Magenta TV“.

Der Europameister von 1996 war in dieser Funktion von 2006 bis 2012 für den DFB tätig. Als möglichen Kandidaten nannte Sammer Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Er selbst sei auch bereit, dem DFB in anderer Funktion zu helfen, sagte der externe Berater von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund.

Effenberg: Der DFB darf Fans nicht komplett verlieren

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg verwies auf Versäumnisse in der Vergangenheit. „Manchmal braucht man so ein Turnier und solche Ergebnisse, um zu sagen: Jetzt müssen wir uns für die Zukunft anders aufstellen, vielleicht unsere Taktik etwas ändern. Mit den Fehlern, die wir damals gemacht haben, hatten wir leider nichts zu tun WM 2018 und EM 2021 gelernt“, schrieb Effenberg in einem Gastbeitrag für das Nachrichtenportal „t-online“. Mit Blick auf die Heim-EM 2024 müsse der Deutsche Fußball-Bund „aufpassen, nicht zu verlieren die Fans voll und ganz“, betonte der 54-Jährige.

Konkret forderte Effenberg personelle Veränderungen in der Mannschaft und einen Wechsel im deutschen Tor. „Thomas Müller hat seinen Rücktritt bereits angedeutet. Und man muss auch an die Zukunft von Ilkay Gündogan oder Manuel Neuer denken“, sagte Effenberg. Kapitän Neuer agierte bei dem einen oder anderen Tor nicht gerade glücklich. Effenberg hingegen verteidigte Trainer Flick gegen wachsende Kritik: „Ich bin ganz klar der Meinung, dass er Bundestrainer bleiben muss.“

Neuendorf: Turnieranalyse und Zukunftsperspektiven

DFB-Präsident Neuendorf hatte für die kommende Woche eine Krisensitzung angekündigt. Teilnehmen werden laut Neuendorf Bundestrainer Hansi Flick, der Geschäftsführer der Nationalmannschaft, Oliver Bierhoff, und der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Fußball Liga, Watzke. Der DFB-Präsident erklärte, er erwarte von der sportlichen Leitung eine erste Analyse des Turniers und die Entwicklung von Perspektiven für die Zeit danach.

In die Analyse müsse auch die Entwicklung des deutschen Fußballs seit der letzten WM 2018 einfließen, betonte Neuendorf. Damit steht Bierhoff, der die Nationalmannschaft seit 18 Jahren leitet, stärker im Rampenlicht als Flick, der sein Amt als Bundestrainer erst vor 15 Monaten angetreten hat.

Trotz eines 4:2-Erfolgs gegen Costa Rica verpasste das DFB-Team das Achtelfinale.

Diese Botschaft wurde am 04.12.2022 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.