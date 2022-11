Fußball-WM 2022: Wales und USA mit einem Unentschieden, Oranje feiert, England mit einem grandiosen Sieg

Gespielt wurde auch am zweiten Tag dieser WM: Die USA und Wales trennten sich unentschieden, Oranje freute sich über drei Punkte, England düpierte den Iran. Der WM-Spieltag im Überblick.

Kapitän Gareth Bale brachte Wales bei seinem ersten WM-Auftritt seit 64 Jahren mit einem späten Elfmeter in Partylaune. Der Stürmerstar verhalf den Dragons am Montagabend zum 1:1 (0:1) gegen die USA. Die lange überlegenen Amerikaner gingen im Ahmad-bin-Ali-Stadion von Al-Rajjan in der 36. Minute durch Timothy Weah, den Sohn des ehemaligen liberianischen Weltfußballers George Weah, in Führung. Bale glich per Punkt in der 82. Minute aus.

43.418 Zuschauer sahen in der Gruppe B der WM in Katar ein intensives, aber nicht hochklassiges Spiel. Mit bewegter Miene lauschte Bale vor dem Anpfiff der von den Fans lautstark in Rot gesungenen Nationalhymne seines Landes. Die Waliser standen 2016 im EM-Halbfinale, spielten aber zuletzt 1958 ein WM-Turnier, als sie im Viertelfinale am späteren Titelträger Brasilien scheiterten. Der 33-jährige Stürmerstar und ehemalige Profi von Real Madrid kannte seine Gegner nur zu gut: Mit seinem neuen Klub Los Angeles FC wurde er kürzlich US-Meister.

Wales schießt Elfmeter gegen USA



Als ziemlich einsamer Angreifer sah Bale, wie seine Abwehrreihe in Schwierigkeiten geriet. Keeper Wayne Hennessy musste zunächst einen Kopfball seines eigenen Frontmanns Joe Rodon abwehren, dann traf Ex-Bremer Josh Sargent nur den Außenpfosten.

Claudia Neumann

Nach Skandal um Regenbogenverbände: ZDF-Reporter setzt klares Zeichen bei Live-Übertragung im Stadion



Energischer suchte die Mannschaft von US-Trainer Gregg Beerhalter, einst Kapitän bei Energie Cottbus und 1860 München, nach dem Weg nach vorne. Der walisische Trainer Rob Page berief sechs Defensivspieler – Bale und Co. spielten in der ersten Halbzeit offensiv kaum etwas.

Die US-Auswahl, diesmal angeführt vom ehemaligen Leipziger Tyler Adams als Kapitän, verpasste die WM 2018 in Russland. Bei ihrer Rückkehr auf die internationale Bühne mit 25 Weltcup-Debüts wirkten die Amerikaner einfach agiler und lebhafter als ihre Gegner, fanden aber selten Lücken in der walisischen Fünferkette.

Katar Dies sind die Stadien für die WM 2022

Das Bale-Team verlagerte das Spiel dann immer öfter in die gegnerische Hälfte: Nach einem Kopfball von Ben Davies und Kieffer Moore hoben die walisischen Anhänger hinter dem US-Tor die Arme zum Jubel, doch der Ball ging erst rein, als Bale den Elfmeter verwandelte, den er hatte schuldig.

Senegal 0-2 Niederlande



Im zweiten Spiel des Tages verhalfen Cody Gakpo und Davy Klaassen den Niederlanden zu einem perfekten WM-Start. Der dreimalige Finalist gewann am Montag im Al-Thumama-Stadion von Doha mit 2:0 (0:0) gegen Senegal und brachte die Auswahl von Trainer Louis van Gaal damit in eine gute Ausgangsposition für den Einzug in die nächste Runde. Nach dem späten 1:0 durch Gakpo (84. Minute) sorgte Klaassen (90+9) für die Entscheidung.

Der Afrikameister, der im Turnier auf seinen verletzten Superstar Sadio Mané verzichten muss, bangt bei seinem dritten WM-Auftritt um den Einzug ins Achtelfinale und braucht nun dringend einen Sieg im zweiten Turnierspiel gegen Gastgeber Katar. Torhüter und Debütant Andries Noppert zeigte in seinem ersten Länderspiel ohne Gegentor eine starke Leistung.

England 6-2 Iran



Mitfavorit England trotzte dem Hype um die symbolträchtige bunte Kapitänsbinde und setzte mit dem höchsten WM-Auftaktsieg seiner Geschichte das erste sportliche Ausrufezeichen in Katar. Die Mannschaft um Torschütze Jude Bellingham, bei der Kapitän Harry Kane nach den angekündigten Sanktionen der Fifa nicht die „One Love“-Armbinde für Vielfalt am Arm trug, gewann am Montag in Al-Rajjan mit 6:2 (3:0) gegen den überforderten Außenseiter Iran und demonstrierte damit eindrucksvoll seine Titelambitionen.

Vor 45.334 Zuschauern, von denen einige wegen Problemen mit der Ticketing-App zu spät ins Stadion kamen, erzielte Bellingham (35. Minute) den Führungstreffer für das Team von Cheftrainer Gareth Southgate. Die Flügelspieler Bukayo Saka (43./62.), Raheem Sterling (45.+1.), Marcus Rashford (71.) und Jack Grealish (90.) erzielten mehr Tore. Für England war es der erste Sieg seit März, im Sommer gab es in sechs Nations-League-Spielen keinen einzigen Erfolg. Mehr als zwei Tore von Mehdi Taremi (65./90.+13/Foulelfmeter) waren für den Iran nicht drin.

Der iranische Torhüter Ali Beiranvand wurde wegen einer Kopfverletzung früh ausgewechselt. Der 30-Jährige war im Montagsspiel gegen England im Chalifa International Stadium in Al-Rajjan nach einer scharfen Hereingabe von Harry Kane mit seinem Teamkollegen Majid Hosseini zusammengestoßen und musste minutenlang am Boden behandelt werden. Beiranvand versuchte kurz weiterzumachen, wurde aber in der 18. Minute durch Seyed Hossein Hosseini ersetzt und verließ das Feld. Es wurde eine Gehirnerschütterung vermutet.

Proteste beim WM-Spiel Gänsehaut-Moment im Iran: Fans demonstrieren auf der Tribüne – Spieler schweigen bei Hymne

Proteste im Iran und Verbot der Armbinde



Schon vor dem Anpfiff im Khalifa International Stadium, das auch Austragungsort der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2019 war, war das Spiel hochpolitisch und symbolträchtig. Englands Kapitän Kane verzichtete auf die Armbinde, weil die FIFA drohte, den Einsatz mehrerer europäischer Verbände als Zeichen der Vielfalt mit gelben Karten und anderen Strafen zu sanktionieren. Vor einer Woche hatte der Verband FA angekündigt, auch Strafen für das Diversity-Zeichen zu akzeptieren. Nun betonten die Verantwortlichen, man wolle die Spieler auf dem Platz nicht in Schwierigkeiten bringen.

Umso deutlicher waren die Zeichen des Außenseiters zu sehen – allerdings in einer ganz anderen Sache. Einige iranische Fans zeigten ihre Solidarität mit den Protesten zu Hause, indem sie T-Shirts mit der Aufschrift „Women, Life, Freedom“ trugen. Seit Wochen wird der Iran von den schlimmsten Protesten seit Jahrzehnten erschüttert. Der Tod einer jungen Frau in Polizeigewahrsam hatte dies ausgelöst, und der Sicherheitsapparat reagierte mit Härte. Die iranischen Spieler schwiegen während der Hymne, die Fans machten zusätzlichen Lärm – auch das wird als Protest verstanden.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel wurde seit seiner Erstveröffentlichung aktualisiert.

mth / wue

DPA