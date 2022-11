Fußball – Waffenhändler als Investoren

Preußen Münster will sich von zwei Investoren trennen, die aus der Rüstungsindustrie kommen. (IMAGO / Michael Ketzer)

SigSauer ist ein internationaler Waffenhändler. Das Angebot des Unternehmens reicht von Pistolen bis hin zu Maschinengewehren. Auch illegale Waffengeschäfte sollen in den vergangenen Jahren durchgeführt worden sein. Die beiden dahinter stehenden Eigentümer haben nun Anteile an dem ausgelagerten Profibetrieb des SC Preußen Münster erworben. Dieser Hintergrund war dem Klub jedoch nicht bekannt. Preußen gab dies auf Nachfrage des Lokalmagazins „Rums“ zu. Wörtlich heißt es in einer Stellungnahme: „Ein Investor, der auch über andere Geschäftszweige Beteiligungen an Unternehmen aus der Rüstungsindustrie hält, ist mit den Werten des Verbandes nicht zu vereinbaren!“

Eine einfache Suche im Netz hätte jedoch Klarheit schaffen können. Doch der Regionalligist sah darin keine Notwendigkeit, auch weil der Kontakt über bestehende Verbindungen zustande kam. Preußen Münster lehnte eine Interviewanfrage ab. Man wolle diesen Prozess erst einmal zu einem sauberen Abschluss bringen, schreibt der Klub. Wie das aussehen könnte, lässt Preußen allerdings offen.

„Ich erinnere mich, dass wir in der DFL-Arbeitsgruppe ‚Zukunft Profifußball‘ auch diskutiert haben, ob es Kriterien für Investoren im Fußball geben kann und muss“, erklärt Helen Breit von „Unsere KURZ“. Sie ist im Vorstand dieser Interessenvertretung von Fußballfans von der Bundesliga bis zur Regionalliga und hat unter anderem in der Task Force „Zukunft Profifußball“ mitgearbeitet. „In diesem Fall zeigt es, wie dringend es ist, so lange wie möglich zu investieren. Und daraus würde ich ableiten, dass es eigentlich notwendig ist, jetzt die Diskussion zu eröffnen, wann überhaupt in den Fußball investiert werden kann, um solche Fälle von vornherein zu verhindern.

Sportökonom Breuer: „Investoren sind keine nachhaltige Lösung“

Helen Breit engagiert sich seit Jahren beim SC Freiburg, wo die Profis noch nicht ausgegliedert wurden. Daher ist hier keine Beteiligung eines Investors möglich. Das geht nur mit Hilfe einer Kapitalgesellschaft, die die meisten Bundesligisten nutzen. Mittlerweile haben 11 Klubs in der höchsten deutschen Spielklasse Spender. Also mehr als die Hälfte. „Je gravierender die Liquiditätsprobleme der Klubs sind, desto intensiver wird man über die Investorenbeteiligungen nachdenken“, erwartet Sportökonom Christoph Breuer von der Sporthochschule Köln weitere Verkäufe von Anteilen des Profifußballs hierzulande: „Investorenbeteiligungen sind allerdings keine nachhaltige Lösung der Finanzprobleme, denn das Grundproblem sind dauerhaft zu hohe Ausgaben, insbesondere für die Spieler, was auch dem hohen Konkurrenzdruck im Fußball geschuldet ist.

Unter der Woche sorgte ein Investorenwechsel bei Hertha BSC für Aufsehen. Lars Windhorst hatte für rund 375 Millionen Euro knapp 2/3 der Kapitalanteile erworben, nun soll ein amerikanischer Finanzier übernehmen. Das Unternehmen ist bereits an verschiedenen Clubs auf der ganzen Welt beteiligt. Obwohl Hertha ein Vorkaufsrecht hat, ist eine Ausübung dieser Option angesichts der überschaubaren finanziellen Situation unwahrscheinlich. Ein solcher Wiederverkauf von Anteilen sorgte im vergangenen Jahr beim FC Augsburg für Aufsehen, als die Geldgeber still und heimlich wechselten. Erst die Fans hatten dies mittels Handelsregisterauszug öffentlich gemacht.

Für Helen Breit spielen die Mitglieder daher bei Engagements wie in Augsburg oder jetzt in Münster eine entscheidende Rolle: „Also ich würde sagen, dass es auf jeden Fall ein Aha-Erlebnis ist und wieder zeigt, wie schwierig Konstellationen sein können. Und letztlich denke ich, dass alle Mitglieder aufgerufen sind, spätestens bei der Mitgliederversammlung ganz genau hinzuschauen und die Verantwortlichen wirklich zur Rechenschaft zu ziehen.“

Im Mutterland des Fußballs plant die Regierung seit einem Jahr eine Aufsichtsbehörde für die Premier League. Eine solche Bankenaufsicht sollte auch die Eignung von Anlegern prüfen können, bevor sie sich engagieren. Dazu hat die ehemalige Sportministerin Tracy Crouch einen Bericht erstellt, der als verbindlich eingeführt werden soll: „Letztendlich stellt der Bericht sicher, dass Fußballklubs über gute finanzielle Regelungen und eine gute Unternehmensführung verfügen. Sie müssen sich auch mit ihren Fans auseinandersetzen, die einen großen Teil zu diesem Bericht beigetragen haben. Alles in allem wird dies den englischen Fußball in Zukunft stärken“, sagte Crouch damals bei der BBC-Präsentation.

Keine Regelung in Deutschland geplant

Unter dem neuen Premierminister zeichnete sich in den vergangenen Wochen ab, dass auch die Premier League einen solchen unabhängigen Aufseher akzeptieren würde. Für Christoph Breuer von der Sporthochschule Köln müssen die Besonderheiten des fanbasierten Fußballs mit potenziellen Investoren in Einklang gebracht werden: „Ideal für den europäischen Fußball wären Konzerne, die sich mehrheitlich im Besitz von Fans befinden oder eine maximale Streuung der Anteile mit entsprechenden Auflagen, etwa wie viele Aktien oder Aktien, die ein Aktionär besitzen kann.“

Bisher ist eine solche Regulierungsbehörde, wie sie in England geplant ist, für Investorenbeteiligungen im deutschen oder europäischen Fußball nicht geplant. Auf jeden Fall will der SC Preußen Münster die Auswahl der Spender künftig genauer unter die Lupe nehmen, heißt es in der Mitteilung des Klubs.