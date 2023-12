Fußball: Versuchung zum Milliardär: Dritter DFL-Anlauf mit Investoren

Aller guten Dinge sind drei? Die DFL will wenige Monate nach dem Scheitern des Investorendeals einen neuen Anlauf wagen. Und wieder gibt es mehr öffentliche Kritiker als Befürworter.

In den Kurven der Bundesliga wird es viele Fans geben Deutsche Fußballliga (DFL) überzeugen nicht mehr. Und ob sie bei diesem dritten Anlauf für einen milliardenschweren Investorendeal noch genügend Klubs umstimmen wird, scheint höchst fraglich.

Die Kritik und Ablehnung sind vor der Hauptversammlung am kommenden Montag deutlich hörbar. Bisher war die öffentliche Unterstützung allerdings nur sehr zögerlich.

Die Fans sind wieder einmal am lautesten. Sie stehen auch deshalb im Fokus, weil die neue DFL-Führung lange Zeit nicht öffentlich über das Thema sprechen wollte. Im Fachmagazin „Kicker“ machten die beiden DFL-Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel nun Werbung für den Deal und hoben aus ihrer Sicht eine erhöhte Transparenz hervor.

„Wir haben nichts zu verbergen“, sagte Merkel. Das betonte Lenz Partner Es würden „nur begrenzte Mitspracherechte im Wirtschaftsbereich“ gewährt. „Das ist ungewöhnlich für Private-Equity-Unternehmen. Wenn ein potenzieller Partner die roten Linien nicht akzeptiert, ist er nicht der Richtige für uns.“

Die einfache Version der Kritiker in der Kurve lautet schlicht und einfach: „Scheiße DFL!“ Das sangen die Fans aus Freiburg und Mainz am Sonntag. Zur gemeinsamen Aktion der Anhänger beider Vereine gehörten auch zwei Banner mit der Aufschrift: „Für eine nachhaltige.“ Fußball„ und „Gegen Investoren in Vereinen und Verbänden“.

Fanvertreter befürchten Wettbewerbsverzerrungen

Auch die Fan-Interessenvereinigung „Unsere Kurve“ hat klar Stellung bezogen und „lehnt diesen Versuch einer Investoreneinbindung in die DFL komplett ab“, sagte Jost Peter, Erster Vorsitzender von „Unsere Kurve“, der Deutschen Presse-Agentur. „Nach aktuellen Berechnungen stärkt das Modell das obere Drittel der DFL-Ligen, während zwei Drittel der Vereine nur mit minimalen Verbesserungen rechnen können. Im Zusammenhang mit der ohnehin ungerechten Verteilung der TV-Gelder entwickeln sich kleine Zusatzeinnahmen letztlich zu immer größeren Verzerrungen.“ Wettbewerb.”

Mehrere Vereine geraten in der Diskussion unter Druck seitens ihrer eigenen Anhänger. Andere Vereine haben es einfacher, weil ihre Fanszene nicht so laut und dominant ist. Hoffenheims Geschäftsführer Denni Strich erklärte: „Wir stehen der Zusammenarbeit mit einem strategischen Partner positiv gegenüber. Das haben wir unserer Fanszene im konstruktiven Austausch kommuniziert.“ Und die Geschäftsführung des 1. FC Heidenheim hat gegenüber ihrem Fanbeirat erklärt, dass sie einer strategischen Marketingpartnerschaft unter bestimmten Voraussetzungen „positiv“ gegenüberstehe.

Einige Vereine haben bereits deutlich gemacht, dass sie erneut gegen den Deal stimmen werden, etwa der 1. FC Köln. „Die DFL hat ihr Investorenangebot deutlich verbessert. Aber leider ist immer noch nicht ausreichend geprüft, ob es sinnvollere Alternativen zu einem Private-Equity-Investor gibt“, sagte Vizepräsident Eckhard Sauren gegenüber der „Sportschau“: „Wir sind immer noch der Meinung, dass es zwingend erforderlich ist, dass nur die 36 Profivereine entscheiden.“ über die Entwicklung des deutschen Profifußballs und dass keine Private-Equity-Gesellschaft am Tisch ist.“

Freiburgs Meinungswandel

Mindestens ein Verein hat sogar seine Meinung geändert und zählt nicht mehr zu den Unterstützern: Der SC Freiburg hat „seine Einschätzung“ zum neuen Modell geändert, wie Vorstand und Aufsichtsrat schrieben. Sie sind davon überzeugt, „dass das deutlich reduzierte Investitionsvolumen, das zudem über mehrere Jahre verteilt sein wird, aus eigenen Mitteln finanziert werden sollte (Innenfinanzierung)“. Pikant: SCF-Geschäftsführer Oliver Leki gehörte auch in seiner Zeit als Interimsgeschäftsführer der DFL noch zu den Unterstützern.

Seit dem gescheiterten Versuch im Frühjahr hat lediglich Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in einem Interview mit den „Ruhr Nachrichten“ öffentlich Argumente für den Investorendeal geliefert. „Wir müssen in das Auslandsmarketing investieren“, sagte der DFL-Aufsichtsrat, der nach der gescheiterten Zweidrittelmehrheit im Frühjahr schlecht gelaunt und persönlich beleidigt wirkte.

„Wir haben dieses Geld nicht frei zur Verfügung. Deshalb ist der Ansatz, einen strategischen Partner zu finden, der unsere Expansion finanziert und Know-how einbringt“, erklärte der BVB-Boss. „Und im Gegenzug erhält der Partner einen bestimmten Prozentsatz der Marketingeinnahmen.“

Die DFL setzt auf eine abgespeckte Lösung

Nachdem ein erster Versuch unter dem damaligen DFL-Chef Christian Seifert und ein zweiter im Frühjahr gescheitert waren, steht nun eine Art Light-Version des Mai-Modells zur Abstimmung. Kurz zusammengefasst: Für eine prozentuale Beteiligung an den TV-Einnahmen soll ein Finanzinvestor eine Milliarde Euro bezahlen. Der Prozentsatz ist nach dpa-Informationen Verhandlungssache: Je kleiner das entsprechende Angebot, desto weniger müsste die Liga geben. Sechs Unternehmen sollen Interesse bekundet haben.

Der Vertrag soll eine maximale Laufzeit von 20 Jahren haben und bis zum Beginn der Saison 2024/25 unterzeichnet werden. Ein Großteil der Einnahmen soll in die Weiterentwicklung des DFL-Geschäftsmodells fließen, insbesondere in die Stärkung des Auslandsmarketings und die Prävention von Piraterie. Einzelheiten wurden den Vereinen in zwei Sitzungen am 2. und 6. November erläutert. Erklärungen erhielten auch einige Fanvertreter bei einem Treffen mit der DFL-Führung.

Wird es diesmal die erforderliche Zweidrittelmehrheit geben? „Bei einigen Vereinen, die damals dagegen gestimmt haben, hat sich die Stimmung geändert“, sagte Watzke. Aber es gab auch Bewegung in die andere Richtung, wie der DFL-Aufsichtsratschef weiß und kommentierte: „Ich kann es nicht verstehen.“

dpa