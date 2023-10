LAHAINA, Hawaii (AP) – In Rot gekleidete Fans strömten in das Fußballstadion der Lahainaluna High School, aßen Nachos und Wild-Chili, hüpften zur Interpretation von „Sweet Caroline“ der High-School-Band und tauschten lange Umarmungen mit Nachbarn und Klassenkameraden aus.

Es war eine Heimkehr, und für viele Fans, Trainer und Spieler selbst war die Rückkehr im Stadion dem Gefühl, zu Hause zu sein, am nächsten, seit der tödlichste Waldbrand in den USA seit mehr als einem Jahrhundert ihre Stadt dem Erdboden gleichgemacht hatte.

„Ich weiß nicht, ob ich in Worte fassen kann, wie viel es Lahaina bedeutet“, sagte Offensiv-Lineman Morgan „Bula“ Montgomery, der mit seiner Familie in drei verschiedenen Hotels lebt, seit ihr Wohnhaus abgebrannt ist. „Wenn man nur auf die Tribüne schaut, sieht man, wie alle Oldtimer herauskommen, alle Alumni und sogar die kleinen Kinder – alle sind alle irgendwie aufgeregt und warten auf den ersten Schnappschuss.“

Der Unterricht wurde letzte Woche an der Lahainaluna High und an den beiden anderen öffentlichen Schulen, die den Brand vom 8. August überstanden hatten, wieder aufgenommen, und am Samstagabend spielten die Uni- und Junior-Uni-Fußballmannschaften von Lahainaluna ihre ersten Heimspiele, beides therapeutische Siege, die der Gemeinde einen Schimmer von Hoffnung gaben Hoffnung inmitten einer Tragödie, die mindestens 99 Menschenleben forderte.

Die Tickets für die Heimkehr im 3.000 Zuschauer fassenden Stadion waren innerhalb von sieben Minuten ausverkauft, sagte Rektor Richard Carosso – ein Hinweis darauf, wie dringend die Gemeinde es brauchte.

Die auf einem Hügel gelegene Schule verdankt ihren Namen ihrer Lage mit Blick auf das historische Lahaina: „Luna“ bedeutet auf Hawaiianisch „oben“.

Vor dem Brand konnten die Fans im Stadion die Lichter der darunter liegenden Viertel funkeln sehen. Sobald die Sonne untergeht, herrscht Dunkelheit.

Als Mary-Ann Kobatake im Stadion ankam, um ihren Sohn, Nr. 33 James Lukela-Kobatake, anzufeuern, weigerte sie sich, den Blick auf die zerstörte Stadt zu richten, in der sich ihr eigenes Haus unter den 2.200 brennenden Gebäuden befand.

„Ich mag es nicht, da drüben zu schauen“, sagte sie im Hawaii-Pidgin, das von vielen in der Menge gesprochen wurde.

Doch die Rückkehr auf den Campus war für die Lahainaluna-Absolventin von 1993 tröstlich: „Wir haben immer noch einen Ort, an den wir nach Hause kommen können“, sagte sie.

Es war auch für Heather Filikitonga. Als Absolventin des Jahres 2001 und Mutter eines JV-Spielers konnte sie von der Tribüne aus die entkernten Überreste ihres Wohnhauses sehen.

„Wenn sie auf das Spielfeld kommen und etwas Normalität in ihrem Leben finden können“, sagte sie über die Spieler, „dann kann ich das Gleiche tun.“

Ähnlich wie High-School-Football in anderen amerikanischen Kleinstädten ist Lahainalunas Powerhouse-Programm eine Quelle des Stolzes. Von 2016 bis 2019 gewann es vier staatliche Titel. Es ist ein Ausgleich für Kinder unterschiedlicher Herkunft und etwas, das man in einer Küstenstadt unternehmen kann, in der Country-Reggae aus angehobenen Pickup-Trucks dröhnt.

„Junge Jungen träumen davon, eines Tages das Rot-Weiß zu tragen und Lahainaluna zu repräsentieren“, sagte Keith Amemiya, ein Bankmanager aus Honolulu, der die Spendenaktion „Luna Strong“ für die 450 studentischen Sportler und Trainer leitet, deren Häuser zerstört wurden.

Tevainui Loft, ein 17-jähriger Tight End und Linebacker, wuchs damit auf, Lahainaluna-Fußball auf der Tribüne mit Blick auf seine Heimatstadt zu schauen. Die Spiele waren immer voll. „Ich erinnere mich an die sechste Klasse – die beste Zeit meines Lebens“, sagte er.

Ein paar Tage bevor er im Heimspiel seine Trikotnummer 9 anzog, dachte er über die neue Sicht vom Spielfeld nach.

„Ich war die letzten paar Tage beim Training, habe nur nebenbei geschaut, wie bei Wasserpausen, nur Lahaina angeschaut – alles ist einfach weg“, sagte er. „Es ist so seltsam für mich, dass alles weg ist.“

Das Haus seiner Mutter brannte, aber das Haus seines Vaters außerhalb der Brandzone überlebte. Er strebt danach, College-Football der Division I zu spielen, und die Möglichkeit, dass die Saison abgesagt werden könnte, brach ihm das Herz. „Wenn es keine Saison gäbe, wüsste ich nicht, was ich mit mir anfangen würde“, sagte er.

Amemiya kennt das Fußballprogramm von Lahainaluna gut, da er im Laufe der Jahre viele von Trainern veranstaltete Partys besucht hat und von 1998 bis 2010 den Highschool-Sport auf Hawaii geleitet hat. Er drängte die Trainer, die Saison nicht abzusagen.

„Wenn sie irgendwie eine Fußballsaison veranstalten könnten, würde das als Inspiration und Sammelpunkt für die gesamte Gemeinschaft dienen“, sagte er. „In Zeiten der Tragödie kann Sport eine heilende Wirkung haben, nicht nur für die Gemeinschaft, sondern auch für die Spieler und Trainer.“

Nach dem Brand „war Fußball für mich am weitesten entfernt“, sagte Garret Tihada, einer der Trainer und Absolvent von Lahainaluna im Jahr 1987. Das Haus, in dem er aufwuchs, brannte nieder.

Doch ein paar Tage später erhielt er einen Anruf von Amemiya. Tihada begann mit Spielern, Trainerkollegen und Community-Mitgliedern zu sprechen: „Sie sagten: ‚Wir brauchen den Fußball zurück. Wir brauchen etwas, auf das wir uns freuen können.‘“

Die Teams nahmen das Training bald wieder auf, zunächst in einem Fitnessstudio in Kahului und später in einem Park in Kihei, der etwa 45 Minuten entfernten Gemeinde, wo während der Schließung von Lahainaluna Oberstufenschüler am Unterricht teilnahmen.

Bula Montgomery, der Offensive Lineman, sagte, es sei schwer zu sehen, wie seine Mutter Tamara Montgomery mit vier Kindern allein die Zerstörung des Feuers bewältigte. Sein Vater starb 2019 im Alter von 41 Jahren an einem Gehirnaneurysma. Aber zu wissen, dass die meisten seiner Teamkollegen mit ähnlichen Umständen konfrontiert sind, hat geholfen: „Es fühlt sich nicht so an, als wäre ich damit allein.“

Bula ist sich seiner Pläne nach der High School nicht sicher. Er würde im College gerne Football oder Ringen spielen. Er erwägt das Angebot der Universität von Hawaii, jedem Senior in Lahainaluna Vollstipendien zu gewähren.

Vor dem Spiel blickte Pfarrer Ai Hironaka von der Tribüne auf die Ruinen der Stadt.

„Die Spieler werden das ‚Puka‘ des Herzens füllen“, sagte er und benutzte dabei ein hawaiianisches Wort für „Loch“.

Zu sehen, wie die Junior-Uni-Mannschaft die Baldwin High School mit 16:10 besiegte und dann die Uni-Mannschaft seines Sohnes mit 28:7 gewann, half Hironaka für mehrere Stunden, den Verlust seines Zuhauses und des japanischen buddhistischen Tempels, in dem er als Pfarrer tätig war, zu vergessen.

Nach der Halbzeitpräsentation des Homecoming Court gesellte sich die Erstsemester-Prinzessin Precious Pante in ihrem lavendelfarbenen Kleid und ihrer Tiara zu ihren Freunden in eine lebhafte Studentenabteilung.

„Wir haben alle eine schwere Zeit durchgemacht“, sagte sie. „Ich habe das Gefühl, dass wir das brauchten.“

Nach dem Spiel hielt sich die Uni-Mannschaft in einem abgedunkelten Umkleideraum an den Händen und sang die Alma Mater auf Hawaiianisch. Einer der Verse beschreibt Lahaina als den „Leitstern des Pazifiks“, eine „immer brennende Fackel, die nicht von den heftigen Winden gelöscht werden kann“, für die die Gegend bekannt ist.

Trainer Dean Rickard, der 1982 seinen Abschluss in Lahainaluna machte, sah Hoffnung darin, wie belastbar die Spieler waren.

„Sie repräsentieren die Gemeinschaft gut“, sagte er. „Die Lichter werden zurückkommen und von da an wird alles viel heller sein.“

___

Der freiberufliche Fotograf Mengshin Lin hat zu diesem Bericht beigetragen.

Jennifer Sinco Kelleher, The Associated Press