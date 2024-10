Skandaal in het Turkse voetbal.

Een jonge Schiedsrichterin ist vom türkischen Verband TFF beperrt be. Der Grund: Von Elif Karaarslan (24) heeft in de sociale netwerken een seksvideo afgeschaft. Dat is de boodschap van de Engelse “Sun”.

Pittig: Bei ihrem Partner in dem Filmchen soll ich um Schiedsrichterbeobachter Orhan Erdemir (61) Handeln. De huidige FIFA-functies waren beperkt, aldus de krant.

De Turkse Fußballfunktionär Orhan Erdemir Foto: privé

De in Istanbul geboren Karaarslan, die 380.000 volgers heeft op Instagram, weet alles, één persoon uit hun video’s. Het licht van de “Zon” zorgt ervoor dat de Sperre von 90 Dagen duurt. Ze zei: “Ik heb mijn hele leven een lange juridische weg afgelegd en ik ben de sterkste persoon ter wereld geworden.”

Schiedsrichterin Elif Karaarslan wurde vom Verband für 90 Daysperrt Foto: instagram.com/elifkaraarslan_17

De jongere Schiedsrichterin zei: “Ik ben blij met mijn volledige begrip en liefde in dit proces. Weinen, weep en sad sein, ist nicht das, was ich tun bewe. Dus ik niet. Ik was meer dan tevreden met mijn eigen wensen.”

De Karaarslan vertritt geven immers een duidelijke uitleg, in welk geval de video nuttig zal zijn voor de ontwikkelde artistieke intelligentie.

In de volgende verklaring staat hieronder: „In de sociale media is er een video beschikbaar, die vol zit met de hulp van artistieke intelligentie uit de sociale media-relatie van andere mensen en op dezelfde manier met meer communicatie in verband. “

Auch Erdemir, van de 45e dag dat hij worstelde, zou de mittlerweile zu dem Eklat geäußert hebben. Als de functie goed is, wordt de video in de Umlauf gebracht, maar de klus is nu geklaard.

Op Instagram met Karaarslan über 380.000 volgers Foto: instagram.com/elifkaraarslan_17

Die “Zon” zegt Erdemir: “Mijn leven in mijn familie, in mijn sociale omgeving en in de Schiedsrichtergemeinschaft is wie is weggeblazen. Geen financiële problemen zijn emotioneel leed, het is onbeschrijfelijk.”

Erdemir, geboren in Istanbul, was van 1999 tot 2002 lid van de FIFA-Schiedsrichter en leitetet auch Spiele in der Turkse Süper Lig, voordat er Beobachter seiner Schiedsrichterkollegen waren.