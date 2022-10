Fußball – Rummenigge fordert Abspaltung der Frauen-Bundesliga

Ex-Nationalspieler Rummenigge: Fußball war ein totaler Machosport. (dpa/ picture alliance/ Jan Hübner)

Dies ist wichtig für eine bessere Vermarktung der Liga. Rummenigge sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, der DFB brauche zu lange mit Entscheidungen. Wachstumspotenzial für den Fußball gebe es derzeit nur in den Mädchen- und Frauenabteilungen, ergänzte der langjährige Nationalspieler. Als Vorbilder nannte Rummenigge die Klubs der englischen Premier League. Diese sind einen Schritt voraus, und so hat England die Europameisterschaft gewonnen. Auch in Deutschland braucht man die großen Namen im Frauenfußball. Rummenigge kritisierte, dass der Männerfußball ein absoluter Machosport sei.

Diese Botschaft wurde am 08.10.2022 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.