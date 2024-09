De voormalige Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult neemt de leiding over de Duitse Torwartnachwuchs. “Wij zijn blij om bij Torhüter te zijn. Hieronder volgen de dagen waarop u typt, dat u 19, 20, 21 in Deutschland ins Tor stellst“, sagt die 33-Jährige in „Almuths Pausen-T“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Omdat jongeren talent kunnen verwerven, zijn ze bovendien ook verplicht om een ​​trainer in hun talent te ontwikkelen, waardoor de belasting op topsport ook belangrijk is en het niveau van ‘mentale ondersteuning’ laag is. Nu is er nog steeds veel plezier, „op het grootste podium van Duitsland kun je spelen in het stadion, dat is altijd een bisschen“, aldus Schult. Dit is ook de omgeving waar je een trainer uit de Bundesliga te horen krijgt.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

In het belang van de toekomst van de Kansas City Current in de US League onder het Verdrag, als je er iets mee te maken hebt, vanwege een jonge Torhüter en als je in de toekomst op de weg speelt, zou je blij moeten zijn: Om dit te bereiken, kun je meer leren over het oefenen van spelen. Je moet vrij zijn van afleiding, en je moet de Trainer, de Mut-hoed, zowel als Nummer als jonge Torwart-enzusetzen hebben. Deze combinaties bestaan ​​al heel lang”, vat dit samen met een blik op de huidige Torhütergeneratie in de toekomst, zoals Torhüternatie in Duitsland heeft plaatsgevonden. Je kunt hier de nieuwste Folge des Podcasts beluisteren.

De Frage nach der nieuwe generatie Deutscher Torhüter drängt sich gerade auf, weil Marc-André ter Stegen met FC Barcelona en volg het DFB-team acht maanden lang met een Patellasehnenrisss-wird. Aangezien er vele jaren van oorlog zijn geweest sinds de opvolger van Manuel Neuer zur Deutsche Nummer eins nannt, is het zo dat de 32-jarige oorlog tussen de Ligaspiels van FC Barcelona en FC Villarreal de Verletzung zu heeft gewonnen. Kon je daarna fris blijven?

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Beim FC Barcelona zal deel uitmaken van de voormalige Poolse nationale doelman Wojciech Szczesny, zijn eigen carrière is vervuld en zijn taken zijn vervuld. Schult sieht in der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes fort ein Duell in Zischen Alexander Nübel van VfB Stuttgart en Oliver Baumann van TSG Hoffenheim voor de Nations-League-Duelle op 11 oktober in Bosnië-Herzegovina en drie andere spelers in München in Nederland . Baumann zou de leiding kunnen hebben over de Hoffenheimer in de Europa League in de wedstrijd van Meister FC Midtjylland in een sterke wedstrijd, met een sterk karakter in de Punkt op 1:1. Recordspeler Lothar Matthäus zag “twee, drie World Class Parades” voor de Hoffenheimer Schlussmann.

Schult schitterde met een Nübel-Chance bij het DFB-Team

“Nübel is nog een jong persoon, er is nog meer potentieel, dus het zal zich ontwikkelen”, zegt Schult. De Olympia-Siegerin van 2016 in Rio de Janeiro zou sinds 27 jaar sinds hun oprichting van FC Bayern en Vizemeister Stuttgart zijn, evenals van Ter-Stegen-Vertreter.

Een team uit het A-Nationale team begon in oktober met U21-doelman Noah Atubolu (SC Freiburg) in oktober. De 22 jaar van de afgelopen Schlussmann die in der Vergangen Saison alle 34 competitiewedstrijden voor de SC absoluut heeft gespeeld, presenteert Wackler trots als een mogelijke Mann voor die Zukunft. Achtergrond van het Torhüterdebat: Manuel Neuer, vanaf 2010 Deutschlands Nummer eins, hatte nach der Heim-EM seinen Rücktritt aus de Nationalmannschaft erklärt, Bundestrainer Julian Nagelsmann Barcelona-Goaler ter Stegen zijn nieuwe Nummer eins erklärt.

Amerikaanse anekdote: de kracht van statistieken

In deze anekdote uit de VS sprak Kurzem wieder in Kansas City Current games woensdag over de Olympiasiegerin von 2016 über die Macht der Statistiken. Je eigen team, je zit in de gezamenlijke competitie met de beste doelpunten

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Gerade in US-Fußball heeft, dus erlebt es Almuth Schult, die Arbeit mit Daten een extreem hoge Stellenwert, alleen beide gecombineerde xGoals, dat is „verrückt“.

Neue Folge „Almuths Pausen-T“ tijdens de Donnerstag

“Almuths Pausen-T” is te vinden op rnd.de, sportbuzzer.de, radio.de, getpodcast.de en jullie kunnen vanaf 18.00 uur allemaal meedoen aan de Podcast-Anbietern jeden Donnerstag met een nieuw vervolg. Abonneer het kanaal – en laat niets meer zien.

Ihr habt Fragen und Regungen? Ze kunnen op elk moment worden vrijgelaten en zijn de beste van het beste Instagram-kanaal van „Almuths Pausen-T“.