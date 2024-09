Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat in der FC Barcelona gegen den FC Villarreal zog er sich eine schwere Knieverletzung zu. Der 32-Jährige war bei einer Abwehraktion nach einer gegnerischen Ecke kurz vor der Halbzeit auf seinem rechten Bein gelandet und sofort auf den Rasen gefallen. Seine Mitspieler eilten sofort herbei, winkten Trainer und Ärzte herbei und signalisierten umgehend, dass eine Auswechslung nötig sei. Der Kapitän des FC Barcelona musste auf einer Trage vom Feld getragen und anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Der FC Barcelona gewann im Estadi de la Ceràmica in Villareal mit 5:1 (3:0). „Wir sind sehr glücklich über den Sieg, aber in Wahrheit traurig, weil ich glaube, dass es eine schwere Verletzung ist“, sagte FC-Barcelona-Trainer Hansi Flick in der Pressekonferenz nach seinem sechsten Sieg in sechs Ligaspielen. Zuvor hatte er dem Streamingdienst Dazn gesagt: „Wir müssen abwarten. Es wird eine schwere Verletzung sein. Das hat man sofort gesehen, als er auf dem Feld lag.“

Eine genaue Diagnose steht noch aus. Spanischen Medienberichten zufolge könnte ter Stegen monatelang ausfallen, was auch für Bundestrainer Julian Nagelsmann ein schwerer Schlag wäre. Am 11. und 14. Oktober spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina und die Niederlande. Nach dem Karriereende von Manuel Neuer ist ter Stegen die neue Nummer eins im DFB-Team.

Hoffenheims Torwart Oliver Baumann könnte eine Option für das Tor der deutschen Nationalmannschaft sein, da auch Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel länger ausfällt. Bei den Katalanen wird ter Stegen voraussichtlich durch den spanischen Torhüter Iñaki Peña ersetzt.