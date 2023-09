Thomas Tuchel wollte einen Sechser, Uli Hoeneß nicht. Der Ehrenpräsident des FC Bayern hält das für eine völlig normale Meinungsverschiedenheit – und keinen Grund für Stimmungsschwankungen.

Trotz gegenteiliger Medienberichte ist am Ende der Transferphase das Verhältnis zwischen den Bayern-Trainern schiefgegangen Thomas Tuchel und Ehrenpräsident Uli Hoeneß soll das nicht getrübt haben. „Es ist nur ein Trick, um uns zu spalten. Man kann unterschiedliche Meinungen haben“, sagte Hoeneß in einem Interview mit der „Sport Bild“ (Mittwoch). „Das war in der Vergangenheit immer so, aber es bedeutet nie, dass wir aufhören, miteinander zu reden oder uns gegenseitig wertzuschätzen.“

Tuchel hatte in den vergangenen Wochen mehrfach öffentlich erklärt, dass dem FC Bayern München ein Spieler für die sechste Position fehlen werde. Hoeneß, der dem Transferausschuss des Fußball-Bundesligisten angehört, teilte diese Meinung nicht. Dennoch stand der FCB kurz davor, João Palhinha zu verpflichten. Der Wechsel scheiterte jedoch in letzter Minute, da der FC Fulham keinen Ersatz für den Portugiesen finden konnte.

