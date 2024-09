De eerste editie van de nieuwe Club WM werd geboren in elf Amerikaanse steden. De laatste wedstrijd werd aangekondigd in het Metlife Stadium in New Jersey, het Fußball-Weltverband FIFA bij het «Global Citizen Festival» in New Yorker Central Park verkocht. De nieuwe beurt van 15 juni tot en met 13 juli vindt eerst plaats in de VS met 32 ​​lokale overheden, die de Bundesliga van FC Bayern München en Borussia Dortmund betreden.

We zijn ook uitgenodigd om FIFA-president Gianni Infantino en prominente gasten, waaronder Hollywood-producent Hugh Jackmann en muziekproducent DJ Khaled, te bezoeken, evenals Miami, Los Angeles, Seattle en Washington. Orlando is in twee etappes te zien. Er werden ook extra optredens aangekondigd in shows in Atlanta, Nashville, Charlotte, Cincinnati en Philadelphia.

Wer een TV-partner van de Turniers?

Infantino was thuis in de Middeleeuwen “een nieuw hoofdstuk van Fußballgeschichte”. De Club-WM is nog geen regulier evenement, maar de resultaten van de toernooien zullen we gedurende het lopende seizoen kunnen zien. We blijven ernaar uitkijken om alle topsterren van de branche deze zomer zonder echte pauzes te zien. Het is echter nog steeds mogelijk dat de partijen überhaupt worden uitgesteld.

Ausgelost werd verkocht door Club-WM in Dezember. Dit betekent dat het Spielplan voor de acht vierpartijengroepen in FIFA wordt geïntegreerd. Dit is de eerste test voor de World Meisterschaft 2026. Deze richtlijn VS gemeenschappelijke banden met Mexico en Canada.

