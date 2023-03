Als de video-assistenten nicht geben, hätte der FC Bayern am Sonntag wohl 1:0 in Leverkusen won en Leverkusens Amine Adli hätte Gelb-Rot gesehen. Dus stop das Spiel 2:1 voor Leverkusen.

Julian Nagelsmann schonk met de kopbescherming, voor Schiedsrichter Tobias Stieler voor de Bildschirm enkam. De trainer van FC Bayern München kan beide teams gebruiken om de tablet op de trainerbank te volgen en te gebruiken om de beste zichtbaarheid te krijgen. “Ich hatte both Male gute Sicht and daher war es für mich relativ schnell ersichtlich, dass both were Elfmeter”, zei Nagelsmann nach dem 1:2 der Bayern am Sonntag in der Fußball-Bundesliga bei Bayer Leverkusen: “Beim ersten Mal habe ich mir gleich dacht dat Adli an der Ferse was geraakt. Beim zweiten Mal wusste ich, dass es eine Schwalbe auf jeden Fall nicht war.”

Stieler hatte in beide Fällen Leverkusen Amine Adli zunächst Gelb gegeben. Beide mannen hebben een fout gemaakt en een fout gemaakt met Elfmeter, terwijl de Exequiel Palacios Leverkusens 2: 1-Sieg sicherte. Der Unparteiische oorlog nachher erleichtert. “Ich wurde rettet. Und auch das Spiel wurde rettet”, zei het: “Denn sonst wären zwei Fehlentscheidungen stehen blieben. Von daher nehme ich das heute mit Humor.”

Ebenso sah es Adli, der Stieler sein Trikot versprach. “Heute bin ich froh, dass der VAR eingegriffen hat”, zei de Franzose. Als de Entscheidungs-Findung sei er “natürlich angespannt and etwas nervös”: “Aber jetzt sind wir einfach nur glücklich.” Nach der eerste keer dat de scheidingslijn Adli auf seinen ausgetretenen Schuh gezeigt en diesen anschließend zo heftig auf den Rasen gedeffert, dass er Glück hatte, nicht voreilig Gelb-Rot zu sehen. “Ich bin schonlange im Fußball, aber dass du dir selbst den Schuh ausziehst, pasert selten”, zei Leverkusen’s Sports Chief Simon Rolfes lachend. Bei der zweiten Gelben Karte lachte Adli nur und gab Stieler das Zeichen, dass er sich wieder korrigieren müssen, wenn er es sich ansehe.

Am Ende waren aber auch die Leverkusener im Siegesrausch langste versöhnt met dem Schiedsrichter. “Er muss sich nicht ent errors”, zei Kapitän und Torhüter Lukas Hradecky: “Ich muss ihm ein großes Lob machen. Er hat sich zweimal korrigiert, das zeugt von Größe.”

En Bayern had bijna nooit de unglücklichen Umstände vans Zustandekommens. “Wenn es über den Videobeweis gecheckt wird, Denke ich, dass es zweimal klar gegesen sein wird”, zei Torschütze Joshua Kimmich. En auch Nagelsmann zog versöhnlich een Strich onder de kuriose thematik. “Ich bin generell ein Freund vom VAR”, zei de coach: “Heute were es zwei Elfmeter, demnach war alles im Sinne der Gerechtigkeit. Von daher wars es bitter, aber fair.”

Der Bayern-Trainer weinig met Stieler. “Es hat auch Druck genommen vom Schiedsrichter”, zei het: “Stellen Sie sich vor, er hätte die beide Gelben Karten stehen lassen, wir hättenvielleicht 1:0 won en hätten zwei clear Elfmeter gegen uns nicht komommen.” Beschwert hätten sich dann sicher nicht nur die Leverkusener, sondern auch die Dortmunder. Die wären im Falle eens Bayern-Sieges als Zweiter ins Gipfeltreffen am 1. April gegangen, nun tun sie es als Tabellenführer.

Informatie over het spel bij bundesliga.de

dpa