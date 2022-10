Fußball – Ceferin bestätigt Kandidatur für eine weitere Amtszeit als UEFA-Präsident

Wieder dabei: UEFA-Präsident Aleksander Ceferin (Archivbild). (imago/Laurie Dieffembacq)

Das gab der Slowene bei einem Treffen der Mitgliedsverbände in Frankfurt/Main bekannt. Die Wahl findet beim UEFA-Kongress 2023 in Portugal statt. Bisher wurde kein Gegenkandidat bekannt gegeben.

Ceferin ist seit 2016 Präsident des Verbandes. Bei der Versammlung in Frankfurt dankte der 54-Jährige allen 55 Mitgliedsverbänden für die Unterstützung seiner erneuten Kandidatur. Die Auslosung der Qualifikationsgruppe für die EM 2024 in Deutschland findet morgen in Frankfurt statt.

Diese Botschaft wurde am 10.10.2022 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.