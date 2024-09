De 1. FC Union Berlin reist later in het seizoen naar het Auswärtsspiel in Samstag (15.30 uur/Sky) in Borussia Mönchengladbach.

Aktuelles Z+ (abopflichtiger Inhalt); Bundesliga, 4. Spieltag – Samstag :

Eintracht Frankfurt won van Mönchengladbach

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Bundesliga, 3. Spieltag – Samstag :

Bayern heeft deutlich gegen Kiel en rückt antafellenspitze

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Bundesliga, 4. Spieltag – Sonntag :

St. Pauli speelt eerste Saisonpunkt tegen RB Leipzig



Onbeschadigd

Voor de Unie is het met acht Punkten ungeschlagen nach Mönchengladbach. Borussia gaat verder met drie Zählern auf Position 14. Zij verwelkomen de Gladbachers Bayer Leverkusen (2:3) en de VfB Stuttgart (1:3) noch ohne Punkt. Seit dem 5:2-Erfolg tegen de VfL Bochum op 24 februari 2024 kam kein Heimsieg dazu.

Lieblingsgegner

Borussia speelt in de Bundesliga in de Lieblingsgegnern van Union. Von zehn Vergleichen ging nu verloren (2020/1:4 in Mönchengladbach). Dit betekent dat de Union in 2001 sowieso een tweede overwinning en drie Unentschieden in de Bundesliga zal behalen, en dat er sensationele resultaten zullen zijn in de DFB-Pokal-Halbfinale (4:2 iE). Aangezien er in Mönchengladbach acht wedstrijden gespeeld zouden kunnen worden zonder nog meer overwinningen .

Wiedersehen

Twee Borussen, Torwart Moritz Nicolas en verdediger Marvin Friedrich, steunden de Union-Trikot. Bei Union speelde Trainer Bo Svensson, Mittelfeldmann Laszlo Benes en Angreifer Jordan Siebatcheu schon für Mönchengladbach.

Punk-garantie

Als Mainzer Trainer verloor Union Coach Bo Svensson nooit van Mönchengladbach. Voor de dagen zijn er drie Unentschieden en drie Remis.

Abwehrstark

Union hoed met twee Gegentoren de beste verdediging van de competitie. Nu kan RB Leipzig dat doen. Mönchengladbach (8) kreeg gezelschap van de Gegentreffern nur Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg (beiden 9), FC Augsburg (10), TSG Hoffenheim (11) en Schlusslicht Holstein Kiel (13) überbooten.

© dpa-infocom, dpa:240927-930-244888/1