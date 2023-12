Fußball Bundesliga: Borussia Mönchengladbach neemt TSG Hoffenheim over

Status: 02.12.2023 18:08 uur

Borussia Mönchengladbach had hun laatste geboorteplaats in de reeks en behaalde de beste resultaten in de sprong in de bovenste tafelhelft. De Gladbacher wint am Samstag (02.12.2023) in Borussia-Park met 2:1 (0:0) tegen TSG Hoffenheim.

Mönchengladbach kon de opkomende trend van de transitwochen gebruiken, tijdens de 2:4-Niederlage in de Vorwoche bij BVB, damit fortzen en kletterte met de Sieg op de achtste Tablelenplatz.

Hoffenheim speelt momenteel vier competitiewedstrijden in een Siege, maar zal ook internationaal een Platzierung spelen. Dit is een geweldig team: met het minimum in Gladbach is de TSG de eerste die dit seizoen op welke manier dan ook wordt verwelkomd.

Kabak patzt, pleidooi trift

Alassane Pléa bracht Borussia in de 58. Minuut per elf meter in Führung – dit was de eerste Schuss met doelman Oliver Baumann van Kasten von Hoffenheim, waarna er eerst drie strafschoppen vielen in dit seizoen van Punkt überwunden.

Voorheen waren er veel amateurslachtoffers van TSG Interne Defensieofficier Ozan Kabak, die in het 16e jaar zat en totaal niet werd beïnvloed door hun wensen en zich onmiddellijk zou melden. De straffen waren volkomen terecht.

N’Goumou herbeleeft Gladbachs belegeringshit

Gladbach’s Freude über die Führung währte alldings keine 120 Sekunden – dann met Wout Weghorst per Kopf zum Ausgleich. Deze gasten wonen het feest bij tijdens de bruiloft in de Griff en spelen een heel concert lang.

Het volgende en laatste doelpunt is een succes aan de andere kant: Nathan N’Goumou schoot de minuten voor het einde van Borussia – voltooi al het lassen van het leger van Wolfsburg vol met de Franzose eiskalt zum 2:1-Siegtreffer.

Hoffenheim empfängt Bochum, Gladbach gegen Union

De ploeg van Borussia speelde een succesvolle General Probe voor de Achtelfinale van de DFB-Pokals tijdens de wedstrijd tegen VfL Wolfsburg. In de League treffen we elkaar zaterdag met later de wedstrijd bij Union Berlin (15.30 uur). Hoffenheim opent de 14e. Thuis wedstrijden spelen in de VfL Bochum.