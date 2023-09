Fußball-Bundesliga: Bayern vs. Leverkusen – Liveticker – 4. Spieltag – 2023/2024

7. 20:38 Uhr Großartig für Bayern München, 1:0 durch Harry Kane



6. 20:38 Uhr Die Münchner scheinen für diesen Abend viel geplant zu haben. Die Heimmannschaft dominiert das Spiel klar. Leverkusen kommt kaum noch raus.

4. 20:37 Uhr Der nächste bayerische Angriff rollt und mit etwas Glück landet der Ball bei Sané auf der rechten Seite des Strafraums. Der 27-Jährige wird nach außen gedrängt, setzt seinen Hacken aber elegant auf Konrad Laimer. Der Abschluss des Österreichers ist dann zu locker und deplatziert. Deshalb hat Lukáš Hrádecký keine Probleme mit dem Parieren.

2. 20:35 Uhr Die Münchner hatten in den ersten Sekunden den Ball. Am Ende lupfte Kimmich den Ball über die gegnerische Abwehrlinie in den Lauf von Gnabry. Allerdings erreicht der Nationalspieler den Pass links im Fünfmeterraum nicht und wird wegen knapper Abseitsstellung trotzdem zurückgepfiffen.

1. 20:32 Uhr Endlich geht es los! Granit Xhaka stößt auf die in Schwarz-Rot spielenden Gäste an. Die Bayern behaupten sich in ihren grünen Wiesn-Trikots.

1. 20:31 Uhr Spielbeginn

20:29 Vor dem Anpfiff wird es eine Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer des Erdbebens in Marokko und der Flutkatastrophe in Libyen geben.

19:59 Den letzten direkten Vergleich gewann Bayer im März mit 2:1. Damals drehten die Rheinländer das Spiel mit einem Doppelpack von Exequiel Palacios und sorgten für den Rauswurf von Julian Nagelsmann. Für Thomas Tuchel ist es das erste Trainerduell mit Xabi Alonso.

19:58 Acht Mal trafen die beiden Klubs in der Konstellation als Erster und Zweiter bereits aufeinander. Erst 1986 konnte Leverkusen in dieser Situation erfolgreich sein. Die folgenden sieben Male, als beide Mannschaften die Tabelle anführten, ging der FC Bayern jedes Mal als Sieger hervor. Dies war auch im Dezember 2020 der Fall, als Leverkusen letztmals Tabellenführer war, die Spitzenposition jedoch durch eine 1:2-Niederlage an die Münchner verlor.

19:55 Uhr Erstmals in dieser Saison gibt es bei Bayer 04 Leverkusen in der Liga einen Wechsel in der Startelf. Xabi Alonso bringt Robert Andrich für Exequiel Palacios. Der Weltmeister war mit der argentinischen Nationalmannschaft unterwegs und wird sich nach den Strapazen der Reise für die kommenden englischen Wochen eine Auszeit gönnen. Auch die Werkself hat mit Amine Adli und Piero Hincapié wichtige Rückkehrer im Kader.

19:50 Uhr Thomas Tuchel nimmt im Vergleich zum ersten Sieg gegen Borussia Mönchengladbach nach zuvor vier sieglosen Spielen zwei Änderungen vor. Serge Gnabry startet für Kingsley Coman, der wegen muskulärer Probleme ausfällt, und Konrad Laimer ersetzt Noussair Mazraoui. Auch Jamal Musiala steht nach überstandener Verletzung wieder im Kader.

19:37 Uhr Im Sommer hat Leverkusen mit Spielern wie Álex Grimaldo, Hofmann und Xhaka nicht nur neue Qualität, sondern auch jede Menge Erfahrung hinzugewonnen. Gepaart mit dem jungen und hungrigen Kader, über den Alonso in der letzten Saison verfügte, und dem absoluten Shootingstar Bonifatius ist die Werkself derzeit wohl das heißeste Team der Liga und strotzt nur so vor Selbstvertrauen. Dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen wider. Bayer hat ebenfalls neun Punkte und stellt mit elf erzielten Toren gemeinsam mit dem VfB Stuttgart die beste Offensive der Liga. Daher grüßen sie aktuell von ganz oben und wollen den ersten Platz gegen den FCB verteidigen. Mit einem vierten Sieg zum Ligaauftakt könnte sogar ein neuer Vereinsrekord aufgestellt werden.

19:34 Mit dem optimalen Ergebnis von neun Punkten aus den ersten drei Spielen und zuletzt sogar einem Dreier gegen den Angstgegner aus Mönchengladbach gelang den Münchnern ein erfolgreicher Start in die Liga. Der FC Bayern will heute seine Siegesserie fortsetzen und zeigen, dass er auch gegen Top-Teams mithalten kann. Im Supercup mussten die Rot-Weißen schließlich eine schmerzhafte 0:3-Heimniederlage gegen Leipzig hinnehmen. Mit einem Sieg gegen Leverkusen würde der Rekordmeister nicht nur ein klares Signal an die Konkurrenz senden, sondern auch die Spitzenposition übernehmen.