Fusion von Six Flags und Cedar Fair und ihre Auswirkungen auf Frontier City in OKC

Man könnte sagen, Frontier City ist einer Kugel entkommen und ein Sturm hat Hurricane Harbor OKC verfehlt, aber ihr Betreiber, Six Flags, hatte nie vor, etwas zu ändern, nachdem er sich mit einem anderen Vergnügungsparkbesitzer und -betreiber zusammengeschlossen hatte, um ein riesiges Vergnügungsimperium zu gründen.

Die 8-Milliarden-Dollar-Fusion der Six Flags-Attraktionen mit der in Sandusky, Ohio, ansässigen Cedar Fair Entertainment Co. wird keine Auswirkungen auf den Western-Themen-Vergnügungspark im Nordosten von Oklahoma City oder den Wasserpark 7 Meilen westlich der Innenstadt haben, sagte ein Sprecher .

Six Flags Entertainment Corp. mit Sitz in Arlington, Texas, betreibt Frontier City und Hurricane Harbor, die EPR Properties in Kansas City, Missouri, gehören.

Frontier City, 11501 N Interstate 35 Service Road, stammt aus dem Jahr 1958 und begann mit lokalen Entwicklern, hatte aber im Laufe der Jahre mehrere Eigentümer. Ein kanadisches Unternehmen eröffnete 1981 den Wasserpark in der 3908 W Reno Ave. und nannte ihn White Water.

Der Firmensitz von Six Flags befand sich von 1998 bis 2006 in Frontier City.

„Derzeit sind keine Parkschließungen geplant oder in Betracht gezogen und die Parks (der Unternehmen) laufen weiterhin nach ihren normalen Zeitplänen. Es gibt keine Pläne, die Namen oder das Branding von Parks in Six Flags oder Cedar Fair zu ändern“, sagte Sprecherin Hayley Cook Der Oklahoman am Freitag.

Cook sagte, der Zusammenschluss werde zu Verbesserungen für die Gäste in den über 40 Parks des zusammengeschlossenen Unternehmens führen.

Wie Six Flags und Cedar Fair sagen, dass ihre Fusion gut für Gäste und Investoren sein wird

Die Unternehmen sagten, die Fusion werde:

Erfüllen Sie die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach abwechslungsreichen und ansprechenden Optionen: „Das Portfolio umfasst … Safaris und Tiererlebnisse, Campingplätze, Sportanlagen und Luxuslounges.“

Ermöglichen Sie dem kombinierten Unternehmen, die jüngsten Investitionen von Six Flags und Cedar Fair zu nutzen: „Das kombinierte Unternehmen wird Inhabern von Saisonkarten außerdem erweiterten Parkzugang sowie ein verbessertes, kombiniertes Treueprogramm mit zusätzlichen Vergünstigungen bieten.“

Gästeerlebnisse diversifizieren: „Cedar Fair und Six Flags haben minimale Marktüberschneidungen bei den Parkbetrieben, und die komplementäre geografische Präsenz des kombinierten Unternehmens wird voraussichtlich die Auswirkungen der Saisonalität abmildern und die Ertragsvolatilität durch eine ausgewogenere Präsenz im ganzjährigen Betriebsklima verringern.“

